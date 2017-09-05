РПЦ официально пригласила главу Элладской церкви посетить Россию

АФИНЫ, 5 сен — РИА Новости, Геннадий Мельник. Председатель отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, митрополит Волоколамский Иларион передал архиепископу Афинскому и всей Греции Иерониму официальное приглашение посетить Церковь России, сообщает Афинская архиепископия.

Встреча состоялась в афинской митрополии в понедельник. Митрополит Иларион находится в Греции по случаю межхристианской конференции, которая состоится в Леросе.

"С большой радостью мы приняли дорогого брата митрополита Волоколамского и обменялись мнениями", — сказал архиепископ Иероним после встречи.

"Мы получили поздравления от патриарха российского, и мы посылаем наши собственные, и мы верим, что скоро будем в России", — сказал предстоятель Элладской православной церкви.

"Патриарх посылает теплые приветствия архиепископу. Я рад, что межхристианская встреча на Леросе предоставила мне возможность посетить архиепископа. Я надеюсь и желаю, чтобы продолжались хорошие отношения, которые есть между нами", — сказал митрополит Иларион.

Предстоятель Элладской православной церкви впервые посетил Россию с официальным визитом в июне 2012 года. В ходе визита архиепископа Афинского принял президент России Владимир Путин.