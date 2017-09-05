Христиане Иерусалима обвинили Израиль в посягательстве на имущество церквей

ТЕЛЬ-АВИВ, 5 сен — РИА Новости. Представители крупнейших христианских конфессий в Иерусалиме в совместном заявлении обвинили Израиль в посягательстве на церковную собственность после того, как местный суд отказался аннулировать передачу крупных объектов городской недвижимости в аренду одной из еврейских организаций.

Тринадцать иерархов, среди которых греко-православный, армянский и латинский патриархи, предупредили об угрозе подрыва многовекового "статус-кво" и "ослабления христианского присутствия" в Святой земле и обратились за поддержкой к остальным "церковным лидерам, верующим по всему миру, а также главам правительств и всем людям доброй воли".

"Мы в очередной раз объединились в осуждении недавних новых покушений на статус-кво. В вопросах, подобных этому, главы церквей решительны и солидарны в неприятии любых действий, будь то со стороны властей или групп, которые подрывают эти законы, соглашения и уложения, которые столетиями упорядочивали нашу жизнь", — говорится в обращении, которое распространил Иерусалимский патриархат греко-православной церкви.

Поводом для совместного заявления стало недавнее решение израильского суда, который отклонил апелляцию греческой церкви и оставил в силе договор о передаче принадлежащих ей гостиниц в историческом центре Иерусалима в долгосрочную аренду одной из еврейских организаций правого толка. Соответствующую сделку заключил предыдущий иерусалимский патриарх Ириней, который был за это низложен еще в 2005 году.

Обеспокоенность иерархов также вызывает идея 40 израильских депутатов, составляющих треть парламента страны, национализировать участки в Иерусалиме, которые церкви в середине XX века сдали в многолетнюю аренду и уступили новым владельцам в преддверии окончания срока действия договоров.

Авторы инициативы говорят о необходимости защитить права жителей домов, которые были там возведены за время найма земель полугосударственными структурами, типа Еврейского национального фонда. "У законопроекта одна цель — защитить жильцов. Есть группа богатых предпринимателей, которые купили землю у церкви, и тысячи иерусалимцев могут оказаться без крыши над головой, несмотря на то, что они честно приобрели свои дома. Закон не нарушает статус-кво, поскольку применяется к церковным землям, но только тем, которые были приобретены риелторами", — приводит газета "Джерузалем пост" реакцию автора инициативы, депутата от партии "Кулану" Рахель Азариа.