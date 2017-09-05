МИД Киргизии выразил озабоченность положением мусульманской общины в Мьянме

Люди из народности рохинджа обедают во временном лагере в Кокс-Базаре, Бангладеш

Люди из народности рохинджа обедают во временном лагере в Кокс-Базаре, Бангладеш

БИШКЕК, 5 сен – РИА Новости. Бишкек выразил серьезную озабоченность положением мусульманской общины в Мьянме и призвал к мирному урегулированию процесса, сообщил МИД республики.

В штате Ракхайн мьянманские военные и силы безопасности проводят операцию против исламских боевиков из проживающей там народности рохинджа (рохинья), представителей которой, этнических бенгальцев, в Мьянме считают нелегальными мигрантами из Бангладеш и отказывают большинству из них в мьянманском гражданстве. Военные Мьянмы ранее передали заявление, согласно которому в ходе столкновений правительственных сил и боевиков-рохинджа, которые начались неделю назад, погибли почти 400 человек: было уничтожено 370 боевиков, потери среди правительственных сил составили 15 человек. Кроме того, боевиков обвиняют в убийстве 14 мирных жителей.

"Кыргызская Республика, руководствуясь уставами ООН и ОИС, выражает серьезную озабоченность сложившейся ситуацией в Мьянме в отношении мусульманской общины и призывает все стороны конфликта к мирному урегулированию процесса", — говорится в пресс-релизе, распространенном внешнеполитическим ведомством республики.

Накануне премьер-министр Киргизии Сапар Исаков отменил намеченный на 5 сентября в Бишкеке футбольный матч Киргизия – Мьянма, в рамках отборочного раунда на Кубок Азии-2019, в целях обеспечения безопасности и недопущения массовых беспорядков на почве межрелигиозной вражды.