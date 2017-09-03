Епископ Егорьевский заявил, что трейлер "Матильды" привел его в ужас

ЕКАТЕРИНБУРГ, 3 сен — РИА Новости. Секретарь Патриаршего совета по культуре епископ Егорьевский Тихон (Шевкунов) считает, что запрещать фильм "Матильда" было бы "тупиковым путем", при этом сам он не согласен с тем, как в ленте представлены исторические события; по его словам, ранее он отказался от предложения режиссера Алексея Учителя быть консультантом съемок.

Режиссер Учитель снимает фильм, посвященный судьбе балерины Матильды Кшесинской, в которую был влюблен будущий император Николай II. Фильм вызвал протесты со стороны православных активистов и депутата Госдумы Натальи Поклонской. Главную роль в фильме "Матильда" сыграла Михалина Ольшанска из Польши, Николая II — немецкий артист Ларс Айдингер. Премьера пройдет 6 октября в Мариинском театре Петербурга, а в широкий прокат картина должна выйти 25 октября. По словам режиссера, в 2019 году на телеэкраны выйдет четырехсерийная версия фильма. Учитель не раз заявлял, что удивлен по поводу ажиотажа вокруг его фильма, который еще даже никто не видел.

"Мне позвонил режиссер Учитель, с которым я лично незнаком и фильмов его ни одного не видел, и сказал: "Не хотели бы вы стать консультантом фильма?" Я сказал: "Дайте мне заявку. Я увижу заявку и тогда вам отвечу". Режиссер Учитель сказал: "Уже сценарий готов". Я говорю: "Сценарий?.. Так вначале же консультантам дают заявку, а потом уже разрабатывают сценарий". Он говорит: "Так уже и фильм почти готов". Я говорю: "Как здорово! Вы хотите консультанта на уже готовый фильм. Зачем?" — рассказал секретарь Патриаршего совета по культуре на лекции, которую он прочитал на открытии исторического парка "Россия — моя история" в Екатеринбурге. Видео выступления опубликовало издание Ура.ру.

Епископ отметил, что он попросил режиссера прислать ему сценарий. Но, по его словам, когда это было сделано, он уже увидел трейлер фильма. "Он меня привел в ужас, потому что написано крупными буквами "Главный исторический блокбастер года"… Потом написано "Тайны дома Романовых", — сказал лектор.

Шевкунов отметил, что его возмутила фраза, сказанная в трейлере императором Александром III: "Я единственный из Романовых, который не жил с балеринами". Секретарь Патриаршего совета по культуре назвал ее "феерической по своей пошлости". "Я все это высказал режиссеру, извинился перед ним", — сказал епископ, отметив, что в итоге отказался быть консультантом.

Тем не менее, по его мнению, фильм не следует запрещать. "Я считаю, что запрет — это тупиковый путь. У нас нет инструментов для запрета… Я знаю, что запретить будет невозможно. У нас нет цензуры. Но рассказывать о правде истории мы должны. Это ложь о царской семье, ложь о нашей истории, а с художественной точки зрения — это просто невыносимая пошлость", — заключил он.