На хадж в Саудовскую Аравию из-за границы прибыло более 1,7 млн паломников

МЕККА, 2 сен — РИА Новости. Число прибывших на хадж паломников из зарубежных стран достигло 1,75 миллиона человек, из арабских стран прибыли 365 тысяч человек, свидетельствуют данные Генерального статистического бюро Саудовской Аравии, опубликованные газетой Okaz.

Общее число прибывших в Саудовскую Аравию из-за рубежа паломников составило 1 миллион 752 тысячи человек, что на 20% превышает показатели прошлого года. Количество паломников из самой Саудовской Аравии превысило 600 тысяч человек.

Арабских паломников — 365 тысяч, больше всего верующих прибыло из Египта — 90 тысяч, далее следуют Алжир и Судан. Из Ирака прибыло наименьшее количество паломников за 20 лет — 45 тысяч человек.

Паломники из Европы составляют 1% от общего количества в этом году. Число паломников из России газетой не приводится.

Способы прибытия на хадж различаются. Большинство арабских паломников прибыли в аэропорты Джидды (183 тысячи) и Медины (103 тысячи). 14 тысяч суданцев предпочли морской путь и прибыли в порт Джидды, а 24 тысячи йеменцев прибыли на автобусах через пограничный КПП.

Газета особо выделяет две страны, откуда на хадж не прибыл ни один мусульманин — это Боливия и Эквадор. В Боливии проживают около 10 тысяч мусульман, а в Эквадоре — две тысячи.

Директор организации руководителей групп паломников из Европы и Америки Самир Таваккуль объяснил причину отсутствия паломников из этих южноамериканских стран.

"Стоимость тура из этих стран на хадж колеблется в пределах 7-10 тысяч долларов, для большинства населения это неподъемная сумма", — заявил газете Таваккуль.