В Мекке с начала хаджа погибли не менее 39 паломников из арабских стран

МЕККА, 2 сен — РИА Новости. По крайней мере 39 паломников из арабских стран погибли в Мекке с начала паломничества (хаджа) в этом году, свидетельствуют опубликованные газетой Okaz статистические данные.
Министерство здравоохранения королевства напомнило мусульманам о необходимости избегать совершения хаджа при наличии хронических заболеваний.
Больница долины Мина в Мекке сообщила газете о более чем 2,2 тысячи случаев обращения за медицинской помощью. В основном пациенты жалуются на солнечные удары, заболевания сердца, диабет. В больницу поступили и малолетние дети, которые не выдерживают нагрузок из-за рекордной жары.
На хадже работает несколько мобильных клиник, готовых оказать помощь.