Православные активисты решили стать телохранителями Алексея Учителя

МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Лидер православного общественного движения "Сорок сороков" Андрей Кормухин осудил нападение на здание студии режиссера "Матильды" Алексея Учителя в Санкт-Петербурге и предложил помощь в обеспечении его безопасности.

"Инцидент со студией господина Учителя — это провокация, призванная очернить верующих, обоснованно протестующих против его фильма "Матильда". Для нас заповедь "не убий" незыблема. Только в больной голове провокатора-безбожника мог возникнуть подобный замысел. Мы готовы помочь правоохранительным органам поймать преступника", — приводит РИА Новости слова Кормухина пресс-служба "Сорока сороков".

Он подчеркнул, что ни один православный не пойдет с коктейлями Молотова поджигать здание, зная, что там могут находиться невинные люди.

Лидер православного движения также подчеркнул, что вместе с единомышленниками будет и дальше выступать против "Матильды", которая оскорбляет верующих и память о святых царственных страстотерпцах.

"В то же время, предполагая, что ситуацию в связи с выходом фильма "Матильда" захотят еще более радикализировать, вплоть до физических воздействий на господина Учителя, мы можем в целях безопасности приставить к нему участника нашего движения, многие представители которого являются профессиональными спортсменами"" — заключил активист.