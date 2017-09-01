Папа Франциск признался, что прибегал к помощи еврейки-психоаналитика

МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Папа римский Франциск признался, что прибегал к помощи психоаналитика в течение шести месяцев, когда ему было 42 года, сообщает The Guardian.

Рассказ об этом периоде жизни понтифика вошел в книгу, состоящую из 12 интервью папы с французским социологом Домиником Вольтоном. Книга выйдет в продажу на следующей неделе.

Папа римский заявил, что занятия с еврейкой-психоаналитиком "очень помогли" ему.

"В течение шести месяцев я ходил к ней домой раз в неделю, чтобы прояснить некоторые вещи… Как-то раз, незадолго до смерти, она позвонила мне. Не для того, чтобы получить таинство, так как была еврейкой, но для духовного диалога. Она была хорошим человеком", — цитирует понтифика издание.

По словам Франциска, теперь он чувствует себя свободно и ничто его "не пугает".

Понтифик также признался, что в детстве и подростковом возрасте встречался с девочками, заявив, что эти отношения обогатили его жизнь.