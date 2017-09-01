Десятки мусульман-рохинья погибли, спасаясь от буддистов Мьянмы

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Три лодки с бегущими от гонений мусульманскими женщинами и детьми перевернулись у берегов Бангладеш, 26 человек погибли, сообщает Religionnews.

Командир пограничной службы Бангладеш заявил, что у берегов страны были обнаружены обломки трех лодок и тела 15 детей и 11 женщин — представителей мусульман-рохинья из Мьянмы.

Причем пограничникам пока неясно, найдены ли все тела погибших.

Представители коренных национальностей Мьянмы, исповедующие буддизм, считают мусульман-рохинья, переселенных в штат Ракхайн из Бенгалии британскими колониальными властями в XIX веке, нелегальными мигрантами из Бангладеш. Крайне националистические организации коренных народностей Мьянмы, точка зрения которых очень популярна в стране, требуют изгнания из Мьянмы всех "нелегальных мигрантов", особенно мусульман по вероисповеданию. Именно радикальные организации выступают инициаторами беспорядков, в результате которых в последние годы несколько деревень и поселков рохинья были полностью сожжены.