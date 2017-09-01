Православное духовенство ополчилось на власти Греции

Блаженнейший Архиепископ Афинский и всея Эллады Иероним во время молебна

Блаженнейший Архиепископ Афинский и всея Эллады Иероним во время молебна

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Греческие митрополиты обвинили политиков страны в попытке уничтожить православную веру, сообщает агентство Romfea.

"Власти низвергают духовные устои общества и пытаются трансформировать вечные институциональные ценности. Их конечная цель — навязывание православной Греции статуса светского и безбожного государства", — заявил митрополит Фиотидский Николай.

Он считает, что под предлогом защиты прав сексуальных меньшинств, власти Греции хотят "ограничить и ослабить Церковь". Напомним, в 2015 году в Греции легализовали однополые браки, чтобы вызвало возмущение со стороны православного духовенства.

"Политическая элита страны в своем большинстве предпочитает, чтобы Греция была безбожным государством, а Церковь оставалась лишь культурным и историческим фактором", — подчеркнул он.

В свою очередь митрополит Керкирский Нектарий и вовсе обвинил политиков в развязывании гражданской войны. "Разнообразные иностранные центры принятия решений при попустительстве людей, являющихся греками только по имени, но не по поступкам, пытаются выкорчевать православную веру, переписать историю и заменить греческий язык. Эта война совершается по причине того, что они ненавидят Грецию — страну давшую свет цивилизации европейским народам", — считает иерарх.

Ранее православное духовенство Греции обвинило депутатов парламента страны в попрании прав верующих, так как те назвали мракобесием протесты против закона о кремации. Большинство жителей Греции исповедуют православие. В конституции страны прописано, что оно является "господствующей в Греции религией".