Полиция нашла паломника, потерявшегося при восхождении на гору Арафат

МЕККА, 1 сен — РИА Новости. Полиция Мекки нашла паломника из российской делегации, потерявшегося в четверг после восхождения на гору Арафат близ Мекки в Саудовской Аравии, сообщили РИА Новости координаторы группы на месте.
"Его нашла полиция, он жив-здоров, слава богу", — заявил координатор группы Али и продемонстрировал фотографию паломника в автобусе с частью российской группы.
Стояние на горе является одним из ключевых моментов хаджа. Мужчина провел на 45-градусной жаре весь день на горе Арафат, рассказали организаторы.