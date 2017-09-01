Полиция нашла паломника, потерявшегося при восхождении на гору Арафат

МЕККА, 1 сен — РИА Новости. Полиция Мекки нашла паломника из российской делегации, потерявшегося в четверг после восхождения на гору Арафат близ Мекки в Саудовской Аравии, сообщили РИА Новости координаторы группы на месте.

Паломник из Дагестана ушел рано утром в четверг на гору Арафат. Другие участники делегации отправились на гору позже и вернулись к закату, как было ранее обговорено. Вечером пожилой паломник, его возраст — примерно 63 года, так и не появился, его телефон был недоступен.

"Его нашла полиция, он жив-здоров, слава богу", — заявил координатор группы Али и продемонстрировал фотографию паломника в автобусе с частью российской группы.

Стояние на горе является одним из ключевых моментов хаджа. Мужчина провел на 45-градусной жаре весь день на горе Арафат, рассказали организаторы.