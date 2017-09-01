Скульптура фараона подтвердила подлинность одного из эпизодов Библии

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Ученые нашли подтверждение описанного в Библии противостояния евреев с царем северного Ханаана благодаря глиняной голове египетского фараона, сообщает научный портал Live Science.

Голова неизвестного египетского фараона, найденная в библейском городе Асор (ныне Тель-Хацор) в Израиле была сделана, по мнению ученых, около 4300 лет назад. Возможно, она была частью крупной статуи, разрушенной 3300 лет назад.

"Трещины указывают на то, что голова отделилась от остальной части скульптуры, прежде чем разрушили всю статую. Интересно, что никакая другая часть статуи, к которой изначально принадлежала голова, не была обнаружена на этом участке", — поясняет Димитрий Лабури, старший научный сотрудник Национального фонда научных исследований Бельгии.

© Фото : Hebrew University Глиняная голова фараона, найденная в Тель-Хацоре © Фото : Hebrew University Глиняная голова фараона, найденная в Тель-Хацоре

Разрушение скульптуры, по его словам, хронологически совпадает с приведенными в библейской книге Иисуса Навина, предводителя евреев, строками: "В то же время, возвратившись, Иисус взял Асор и царя его убил мечом [Асор же прежде был главою всех царств сих]; и побили все дышащее, что было в нем, мечом, [все] предав заклятию: не осталось ни одной души; а Асор сожег он огнем". Кроме того, археологи обнаружили ряд монументов, которые были намеренно разрушены.

Пока что исследователям не понятно, кому принадлежала скульптура. "Черты лица на скульптуре из Хазора характерны для 5-й династии фараонов (около 2465-2323 года до нашей эры). Однако невозможно с какой-либо ясностью определить, какого короля она изображает", — отмечает Лабури.

В 2013 году в Тель-Хацоре были обнаружены фрагменты древнеегипетского сфинкса. На его лапах была обнаружена надпись, посвященная фараону Микерину, при котором строились знаменитые пирамиды в Гизе.