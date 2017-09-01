Эксперты: за 500 лет различия между католиками и протестантами сошли на нет

МОСКВА, 1 сен – РИА Новости. Вашингтонский исследовательский центр Pew выяснил, что за 500 лет после Реформации богословские различия между католиками и протестантами исчезли до степени, которая шокировала бы христиан прошлого, сообщает The Guardian.

После многочисленных кровавых религиозных войн в Европе современные католики и протестанты считают, что они имеют больше общего в теологии, чем различий, выявил исследовательский центр.

"Теологические различия, которые раскололи западное христианство в 1500-х годах, уменьшилось до такой степени, которая шокировала бы христиан прошлых столетий", — говорится в докладе центра.

Ученые отметили, что в последние десятилетия наблюдается медленное сближение между католической и протестантской традициями, ведется сотрудничество и диалог между конфессиями, которые поощряет папа римский Франциск.

Исследование также показало, что современная Европа географически поделена на преимущественно протестантский север и католический юг. Протестанты составляют большинство лишь в пяти странах, а страна Мартина Лютера — Германия — по-прежнему преимущественно католическая: 48% католиков и 28% протестантов. Вместе с тем, самая протестантская страна — Финляндия: 73% ее населения считают себя протестантами и 0% — католиками. Самой католической страной остается Италия — 78% католиков против 1% протестантов.

Германия сегодня стала самой толерантной страной: 98% протестантов и 97% католиков готовы принять друг друга в семьи. А Португалия и Испания наименее терпимы: менее 80% представителей католической общины готовы принять протестантов в свои семьи.