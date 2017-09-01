Муфтий Гайнутдин призвал молиться за мусульман-рохинджа в Мьянме

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Глава Совета муфтиев России (СМР) Равиль Гайнутдин в праздничной проповеди в связи с наступлением главного исламского праздника Курбан-байрам призвал молиться за мусульман-рохинджа в Мьянме, где, по его словам, продолжается "массовая травля мирного населения".

"С прискорбием мы узнаем печальные вести о притеснениях наших братьев и сестер по вере в Мьянме. Все мировое сообщество вынуждено наблюдать за тем, как вновь и безутешно мусульмане полуторамиллионного народа рохинджа взывают о помощи", — сказал Гайнутдин, обращаясь к собравшимся на праздничную молитву в Московской соборной мечети.

По его словам, несмотря на многолетние обращения к властям страны и попытки других государств оказать гуманитарную помощь, в Мьянме "по-прежнему продолжается массовая травля мирного населения".

"От голода, болезней и военных столкновений гибнут невинные люди. Пусть сегодня по всему миру зазвучат молитвы за жителей Мьянмы. Обратим свои самые искренние пожелания к Творцу, чтобы Он даровал скорейшее прекращение бессмысленного насилия и кровопролития, чтобы страдающие за свою веру и человеческие права люди вновь обрели спокойное небо над головой, вернули себе кров и семьи", — сказал глава СМР.

Агентство Рейтер ранее в пятницу передало заявление армии Мьянмы, согласно которому в ходе столкновений правительственных сил и боевиков-рохинджа, которые начались неделю назад, погибли почти 400 человек: было уничтожено 370 боевиков, потери среди правительственных сил составили 15 человек. Кроме того, боевиков обвиняют в убийстве 14 мирных жителей.Боевики-рохинджа 25 августа одновременно напали на несколько полицейских постов и армейские казармы в штате Ракхайн. Боестолкновения между силами безопасности и боевиками продолжаются до сих пор.

Рохинджа (рохинья) — этнические бенгальцы-мусульмане, переселенные в Аракан в XIX — начале XX века британскими колониальными властями. При общей численности около полутора миллионов человек в настоящее время они составляют большинство населения штата Ракхайн, однако очень немногие из них имеют гражданство Мьянмы. Официальные власти и буддийское население считают рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш. У конфликта между ними и коренными "араканцами" — буддистами — давние корни, однако эскалация этого конфликта до вооруженных столкновений и гуманитарного кризиса началась только после перехода власти в Мьянме от военных к гражданским правительствам в 2011-2012 годах.