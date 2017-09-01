Путин поздравил мусульман России с праздником Курбан-байрам

МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин поздравил российских мусульман с праздником Курбан-байрам, текст соответствующей телеграммы опубликован на сайте Кремля.

"Целостность уммы всегда была и сегодня служит прочным фундаментом для совершенствования межнационального и межрелигиозного диалога, решения насущных задач развития страны. Отрадно видеть, как этот огромный потенциал воплощается в востребованных образовательных, просветительских, культурных проектах, используется на благо мира и согласия в обществе", — написал президент.

Путин также отметил уникальные традиции праздника, напоминающие о крепких духовных корнях и преемственной связи поколений, в которых заключается объединяющая сила российской мусульманской общины.

Курбан-байрам — это один из двух главных праздников в исламе, его отмечают спустя 70 дней после Ураза-байрама. Праздник знаменует окончание месяца Зуль-хиджа, в который совершается хадж. В этом году в это главное в жизни каждого мусульманина паломничество в Мекку отправились свыше 23 тысяч россиян.

