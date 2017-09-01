Курбан-байрам: гнев родителей и массовые молитвы

Антон Скрипунов

Один из главных мусульманских праздников в этом году совпал с Днем знаний, что привело к многочисленным сообщениям о переносе школьных линеек в пользу молящихся и, как следствие, народному возмущению. О праздновании Курбан-байрама в России и том, почему вокруг периодически возникают скандалы, — в материале РИА Новости.

Кто виноват?

"Интересует, как будут добираться дети из нашего района в другие школы. Про институты и работу молчу!" — возмущается жительница Мещанского района столицы, в котором находится Соборная мечеть. Гневные отклики зазвучали и из других районов Москвы.

"Дети тут при чем? У нас светское государство!" — отреагировали некоторые из родителей на сообщения о переносе школьных линеек. Некоторые даже потребовали перенести сам мусульманский праздник.

"Если бы на 1 сентября попадали мероприятия на другие темы, то, я думаю, также бы верующим пошли навстречу, и было бы понимание. Ситуация в том, что мы религиозные праздники никак изменить не можем. Ведь с этим связаны основы, принципы религии, и их поменять нельзя. Это не гражданские, это религиозные мероприятия", — ответил критикам глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов.

Дело в том, что мусульманский календарь является солнечно-лунным, что приводит к ежегодному смещению важных для верующих дат. Так, в прошлом году Курбан-байрам отмечался 12 сентября, а в позапрошлом — 24-го.

Изначально речь шла о переносе Дня знаний в многочисленных школах в Москве и регионах: мол, такая идея серьезно обсуждалась во время встреч представителей различных органов власти с муфтиями. Однако, как выяснилось потом, торжественную линейку по случаю 1 сентября перенесли разве что в московской школе № 2107, которая расположена вблизи Соборной мечети. Причем такое решение приняли сами родители.

"Я вышел с инициативой некоторое время назад в управляющий совет школы. Пообщался с родителями, мы решили, что многим неудобно привозить — кто-то на дачах, кто-то на юге, не хочется разрывать отдых", — рассказывает член управляющего совета школы Максим Макаров.

Да и причина оказалась куда прозаичнее, чем думали различные критики: вблизи школы будет перекрыто движение, а многих детей привезут на машинах. Причем сама школа 1 сентября будет работать.

© REUTERS / Maxim Shemetov Мусульмане в день праздника жертвоприношения Курбан-байрам у Московской соборной мечети © REUTERS / Maxim Shemetov Мусульмане в день праздника жертвоприношения Курбан-байрам у Московской соборной мечети

Толпы верующих

В Москве на Курбан-байрам перекроют ряд улиц вблизи мест праздничных молитв. Они будут совершаться в Соборной мечети, Исторической мечети на Большой Татарской улице, мечети на Поклонной горе и в мечетях "Ярдям" и "Инам" в Отрадном. В Совете муфтиев России ожидают, что на праздничную молитву в столице соберутся более 300 тысяч верующих.

Разговоры о многотысячных толпах верующих в метро и на улицах вновь вынуждают московских мусульман сетовать на нехватку молелен.

"К сожалению, в самой Москве, где проживает как минимум два миллиона мусульман, не так много площадок для совершения религиозных обрядов, являющихся обязательными в эти священные для каждого верующего дни. И хотя в последнее время открываются все новые площадки в области, это не решает проблемы столичных мусульман, которые не всегда имеют возможность куда-то выехать, да и к тому же большинство из них стремится совершить намаз в центральных мечетях", — подчеркивает муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.

В то же время правоохранительные органы основательно подготовились к этому дню. Так, за безопасностью в местах молитв по всей стране будут следить порядка 13 тысяч военнослужащих и сотрудников Росгвардии.

Массовые жертвоприношения

Мусульманское духовенство предостерегло верующих от совершения жертвенного забоя животных в городской черте. Москвичи могут сделать это на 15 специальных площадках в Московской области. Кроме того, по словам Рушана Аббясова, можно будет заказать доставку жертвенного мяса на дом.

"После получения мяса жертвенного животного одну его треть отдают в пользу неимущих и нуждающихся людей, сирот. Для второй части приглашают гостей. А третью оставляют домочадцам. Соответственно, придя домой, из этого мяса готовят разные блюда, угощают друг друга и так далее", — объясняет он.

Принесение в жертву животных связано с самой историей и духовным смыслом Курбан-байрама. Арабское название праздника — Ид аль-адха, "праздник жертвоприношения".

В Коране изложена библейская история о том, как пророку Ибрахиму (Аврааму) явился ангел и передал повеление Всевышнего принести в жертву своего первенца — Исмаила (Исаака). Отец и сын смиренно приготовились исполнить волю Божию. Согласно преданию, Ибрахим повел Исмаила на место жертвоприношения в долину Мина, недалеко от современной Мекки. Но когда жертвенный нож был уже занесен, Всевышний сделал так, что он не смог резать.

"Таким образом, всему человечеству было указано не проливать кровь человеческую, не отнимать жизнь у человека, так как это прерогатива только Всевышнего, который дает нам жизнь. И с этого времени люди выполняют обряд жертвоприношения, вспоминая историю Ибрахима и Исмаила", — поясняет в обращении к верующим глава Духовного управления мусульман России муфтий Равиль Гайнутдин.

Праздник длится три дня, в течение которых читаются молитвы и специальные восхваления. Тем самым верующие в какой-то мере подражают отправившимся в хадж паломникам — те в это время, совершая обряды пятого столпа ислама, читают "такбир" — молитвенные восхваления Всевышнему.

Собственно, праздник Курбан-байрам знаменует собой окончание месяца Зуль-хиджа, в который совершается хадж. В этом году в это главное в жизни каждого мусульманина паломничество в Мекку отправились свыше 23 тысяч россиян.