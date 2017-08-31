Папа римский попросил евреев молиться о нем

МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Делегация Совета раввинов Европы во главе с главным раввином Москвы Пинхасом Гольдшмидтом представила в Ватикане папе Франциску документ "Между Иерусалимом и Римом", в котором призвала католическую церковь присоединиться к евреям в борьбе с радикальным исламом.

"Новый документ, представленный еврейской общиной призывает Церковь присоединиться к еврейским организациям в борьбе против одной из главных проблем человечества, а именно, с проблемой радикальных ответвлений ислама, которые подвергают опасности общество и угрожают миру во всем мире", — пояснили РИА Новости в пресс-службе Гольдшмидта.

"Между Иерусалимом и Римом" — ответ на действующую уже около 52 лет декларацию католической церкви Nostra Aetatе, согласно которой католики отказались от враждебности и взяли курс на установление дружественных отношений с евреями.

"Это исторический момент в отношениях между нашими двумя верами. Nostra Aetate устанавливала определенный тон в течение прошлых 50 лет, и мы надеемся, что "Между Иерусалимом и Римом" продолжит эту работу. Время, когда две религии находилось в состоянии войны, закончено. Есть много проблем, в области решения которых мы можем сотрудничать, и я надеюсь, что мы положим начало новому этапу совместной работы", — сказал главный раввин Москвы.

В ответ папа римский отметил, что декларация "Между Иерусалимом и Римом" не умалчивает теологические различия, существующие между религиями.

"Ваш документ адресован католикам, которые упоминаются в нем как "партнеры, близкие союзники, друзья и братья в поисках лучшего мира, наделенного социальной справедливостью и безопасностью"" Документ декларирует, что "несмотря на глубокие теологические различия, католики и евреи разделяют общие убеждения", а также то, что "религии должны использовать высоконравственное моральное поведение и религиозное образование (не войну, принуждение или социальное давление), чтобы влиять и вдохновлять". Именно это является самым главным", — заметил понтифик.

На прощание он попросил раввинов "поминать" его "в своих молитвах".