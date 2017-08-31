Патриарх призвал дорожить всем происходящим в современной России

МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. После все испытаний XX века мы жолдны дорожить всем происходящим в современной России, заявил в четверг патриарх Московский и всея Руси Кирилл после Божественной литургии в Успенском соборе Смоленска.

"Мы должны дорожить всем тем, что сегодня происходит. Это не значит, что мы должны идеализировать современность, но мы должны ясно понимать, что страна, народ, Церковь за эти 27 лет прошли очень значительный путь. Через тернии, разочарования, потери, разделение единой страны. Но то, что сейчас происходит в земле русской, наполняет сердце радостью", — сказал патриарх.

По его словам, радость эта не простодушная, а не закрывающая видения проблем, существующих как в обществе, государстве, так и в Церкви. "Наше поколение и следующие призваны решать эти задачи для того, чтобы исторический путь России продолжался. И чтобы ничто не омрачило духовной жизни людей и их благополучия. Чтобы никто никогда не посягнул на независимость и свободу нашего народа и нашей страны", — подчеркнул предстоятель Русской православной церкви.

Он заметил, что есть нечто, превращающее современную молодежь в "легкую добычу людей со злыми мыслями и злыми намерениями, как в адрес отечества нашего, так и в адрес Церкви". По мнению первоиерарха, это обусловлено тем, что молодые люди не помнят ни советские годы, ни 90-е, и им не с чем сравнивать нынешнюю ситуацию в стране.

Патриарх добавил, что помолился о том, чтобы Господь оградил учащихся от искушений. По его мнению, искушение молодежи может привести к трагедии в жизни личной, общественной и государственной.