Перенос 1 сентября возможен лишь при консенсусе в обществе, считает РПЦ

МОСКВА, 31 авг – РИА Новости. Перенос школьных линеек из-за религиозных праздников нецелесообразен, он возможен если только по этому вопросу существует "полный общественный консенсус", заявил в четверг председатель синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.
Таким образом он ответил на вопрос о том, можно ли, по его мнению, из-за религиозных праздников переносить линейки 1 сентября.
"Мне кажется, что нет. Мне кажется, что школа должна функционировать в своем рабочем режиме. Хотя я не исключаю, что особые случаи могут быть. Но они должны быть результатом консенсуса, исключительно полного общественного консенсуса", — сказал Легойда.