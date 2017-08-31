Суд Индии запретил индусам молиться в Тадж-Махале

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Индийский суд, заслушав показания правительственных археологов, постановил, что Тадж-Махал является мусульманским мавзолеем, а не индуистским храмом Шивы, сообщает The Guardian.

Ранее СМИ сообщили, что шесть адвокатов подали властям ходатайство, в котором заявили, что Тадж-Махал — не мусульманская гробница, а индуистский храм, посвященный божеству Шиве. Так как молиться в памятнике архитектуры до сих пор могли только мусульмане, истцы потребовали дать индуистам доступ к святыне.

Тогда власти поручили археологической службе Индии дать свое мнение по поводу первоначального назначения объекта всемирного наследия ЮНЕСКО в городе Агра.

Однако археологи встали на сторону мусульман, заявив, что Тадж-Махал был построен по приказу падишаха империи Великих Моголов Шах-Джаханом в память о жене Мумтаз-Махал, умершей при родах четырнадцатого ребенка. Здесь же после смерти был похоронен и сам Шах-Джахан.