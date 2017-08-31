В ОП предлагают принять новую редакцию закона о свободе совести

МОСКВА, 31 авг — РИА Новости. Глава комиссии Общественной палаты РФ по гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений Иосиф Дискин в четверг предложил принять новый федеральный закон "О свободе совести и религиозных организациях" взамен действующему с 1997 года.

"Нужна новая редакция федерального закона "О свободе совести и религиозных организациях", исходящая из ясного понимания новых задач общественного развития, роли религиозных сообществ и организаций в духовно-нравственном развитии, защиты прав и свобод личности, принятых международных обязательств", — заявил Дискин на заседании круглого стола в Общественной палате РФ "Светское государство и духовно-нравственное развитие".

Это предложение сразу вызвало бурную дискуссию и критические замечания со стороны представителей религиозных организаций РФ.

Дискин пояснил, что "в законе должно быть сформулировано признание государства, что религиозные организации являются активными участниками духовно-нравственного, этического развития, и что в этом качестве государство обязывает себя поддерживать это развитие в самых разных формах". Глава комиссии, в частности, привел данные, согласно которым "две трети россиян рассматривают веру как и нравственный ориентир".

Он также добавил, что сегодня налицо "явное доминирование либерального доктринерства, выступающего в роли гражданской религии".

В свою очередь первый замглавы синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Александр Щипков, комментируя данную инициативу, заявил, что принимать новую редакцию федерального закона сейчас "нет никакой острой необходимости — закон пока работает". "Непонятно, какие основания, они достаточно размытые. Меня это страшит", — сказал он, обращаясь к Дискину.

По словам Щипкова, нужно "продолжать спокойное сосуществование", а не "будоражить" общество резкими мерами. "Лучше двигаться медленно, но спокойно", — сказал он. Представителя РПЦ в этом вопросе поддержал и лидер Российского объединенного Союза христиан веры евангельской (пятидесятников) епископ Сергей Ряховский.