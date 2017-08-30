"Без виз": сотни российских мусульман не попали в хадж, даже оплатив тур

Мария Шустрова

Сотням российских мусульман, купившим в этом году путевки в хадж, не придется вместе со своими единоверцами совершить ни четырехкратный обход священной Каабы, ни молитвенное стояние на горе Арафат, ни побить камнями шайтана в долине Мина. Все эти клиенты двух туркомпаний — "Урал сервис" и "Тюльпан тревел" — не смогли совершить главное в жизни каждого мусульманина паломничество. Причем о том, что в их паспортах так и не появились саудовские визы, они узнали уже в аэропорту — одни в Уфе, другие в московском Домодедово.

Всего, по данным самих пострадавших, которыми они обмениваются в соцсетях, таких жертв не то обстоятельств, не то недобросовестных туроператоров набралось человек 700. Около 300 из них все же удалось улететь в Мекку. Но перед этим пришлось несколько дней провести в домодедовском хостеле, предоставленном компанией "Тюльпан тревел". Или в "клоповнике", как ласково окрестили его паломники. "Условия проживания в нем были настолько неподобающими, что люди вынесли матрасы на улицу и ночевали под открытым небом", — сообщает сайт Духовного управления мусульман Москвы.

Но мусульманам в Уфе и клиентам "Урал сервиса" в Москве повезло еще меньше — они вообще никуда не улетели. Теперь в администрации главы Башкортостана недоумевают: "Зачем набирать такое количество людей, если нет возможности вовремя оформить документы?" По словам председателя совета по государственно-конфессиональным отношениям при главе РБ Вячеслава Пяткова, необходимо "в корне менять учет паломников и порядок выдачи виз".

Почему так получилось и кто должен ответить за обман паломников — в материале РИА Новости.

В погоне за дешевизной

"Деньги собрали в августе 2016 года, а 20 августа 2017 года, когда чемоданы были собраны, сообщают, что нет квот. В данный момент на них выйти не можем. Как вернуть деньги — вопрос? На звонки не отвечают. Как можно наказать эту фирму, чтобы не обманывали и не вводили в заблуждение людей, которые доверяют им?" — возмущается Фания, которая так и не смогла с семьей отправиться в хадж.

Большинство пострадавших — пожилые люди, пенсионеры. Их привлекла доступность хадж-туров злополучных компаний — всего около 120 тысяч рублей. Хотя обычно цены на такие путевки начинаются от 200 тысяч рублей.

Глава Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов уже выразил сочувствие неудавшимся паломникам. "Конечно, тяжело возвращаться домой из-за неорганизованности туроператоров. Надеюсь, впредь такого происходить не будет. Но для Всевышнего достаточно даже одного намерения совершить хадж, когда люди заплатили деньги и выехали из дома", — утешает верующих муфтий.

"Понятно, что дорогие туры не по карману простому верующему человеку, у многих каждая копейка на счету. Но я бы не рекомендовал гнаться за дешевыми турами. Порой стоит заплатить на пять — десять тысяч больше", — подчеркивает Крганов.

Естественно, что чем дешевле тур, тем дешевле гостиницы, обслуживание и трансфер. Но некоторые операторы даже предлагают путевки по 80 тысяч рублей. "За такие малые суммы операторам практически невозможно организовать хадж. Такой игры на чувствах и на кошельке не должно быть", — убежден муфтий.

По его словам, религиозные организации, получившие квоту на отправление паломников, сами определяют, с какими туроператорами будут работать. Поэтому потерпевшим следует обратиться к своим организаторам хаджа, чтобы те помогли им разобраться в произошедшем.

В Уфе это, по-видимому, муфтият Башкортостана, определивший единого оператора — организатора хаджа — компанию "Урал сервис", предложившую верующим крайне заманчивую акцию: программу "стандарт" за 150 тысяч рублей и "эконом" за 105 тысяч — минимальная цена в России.

Кто виноват?

"По российскому законодательству, за ненадлежащее исполнение договора по оказанию туристических услуг отвечает туроператор. Вопрос, были ли выданы договора и что в них прописано, остается открытым. Большинство паломников — пенсионеры, которые просто не разбираются в таких вопросах. Многие мусульмане, оплачивая поездку в хадж, даже не уточняют, аккредитован данный туроператор в Совете по хаджу или нет", — говорится на сайте ДУМ Москвы.

Однако "Урал сервис" и "Тюльпан тревел" не отвечают на звонки ни обманутых паломников, ни журналистов. Свои гневные комментарии мусульмане оставляют на странице "Тюльпан тревел" "ВКонтакте" и в отзывах о компании "Урал сервис" на сайте Halal Guide.

"В этом году приобрели путевки в хадж, заплатили в феврале 2017 года, но так и не смогли совершить хадж. Как оказалось, не хватило квот, об этом нам стало известно примерно 20 августа 2017! Компания ненадежная, никому ничего так и не сообщили! Теперь будем возвращать деньги, не знаю, как сказать родителям! Рекомендую не покупать через них. Будем писать жалобу в ДУМ, это безобразие", — пишет Мустафа, пытавшийся отправить в паломничество родителей и родственников через "Урал сервис".

РИА Новости он сообщил, что турфирма так и не вышла с ним на связь. Пожилые люди прибыли в Домодедово из Ростовской области и застряли в аэропорту без еды и элементарных удобств. Но родственникам Мустафы еще повезло — их на несколько дней приютили друзья. А многим клиентам "Урал сервиса" пришлось ждать решения своей участи прямо в аэропорту.

К счастью, в Духовном управлении мусульман Москвы о сложившейся ситуации узнали почти сразу — в Домодедово есть молельная комната, имам которой и сообщил о происходящем. По поручению муфтия Москвы Ильдара Аляутдинова, благотворительный фонд "Закят" организовал регулярную доставку паломникам еды и воды на все время их пребывания в аэропорту.

"Как оказалось, компании не предоставили людям в качестве компенсации за ожидание ни горячего питания, ни ночлега. Справедливости ради, нужно отметить, что "Тюльпан тревел" все-таки поселил паломников в хостел, условия проживания в котором были настолько неподобающими, что люди вынесли матрасы на улицу и ночевали под открытым небом", — уточняют на сайте столичного ДУМ.

Что делать?

"Я только сейчас начал до конца понимать, как все устроено. Тогда меня привлекла дешевизна туров от "Урал сервиса". Люди несколько лет ездили с этой компанией, ни у кого проблем не возникало", — говорит Мустафа.

Когда его родные застряли в Домодедово, он выяснил, что "Урал сервис" уже два года не аккредитован у Ростуризма и, по сути, вообще не может заниматься отправкой людей в хадж.

Оказалось, что раньше у религиозных организаций оставались не использованные места в квотах. "Урал сервис" собирал с паломников деньги, затем перекупал эти неиспользованные квоты и отправлял по ним людей. Но в этом году эта отлаженная, вроде бы, процедура не сработала — свободных мест просто не осталось, даже после выделения дополнительных квот на 3 тысячи человек.

"Сейчас мы с другими потерпевшими связываемся, обсуждаем ситуацию. Нас около 700 человек. Пострадали люди со всей России. "Урал сервис" продавал путевки на хадж с вылетом из Москвы. А до столицы каждый добирался сам, как мог", — рассказывает Мустафа.

В правоохранительные органы он пока не обращался, говорит, с турфирмой будет разбираться ДУМ. Кому-то предлагают бесплатно отправиться в малый хадж — умру. А некоторым обещают вернуть деньги. Но пока с Мустафой никто по этому вопросу не связался.

"Возникшая ситуация еще раз подтверждает, что к самой важной поездке в жизни мусульманина нужно подходить очень серьезно. Известно, что при каждом Духовном управлении мусульман действует только один официально аккредитованный оператор, который получает квоту на хадж. Многочисленные компании-агенты, которые также занимаются продажей паломнических туров, не получают квот, не имеют офисов в Москве и не могут оперативно решить проблемы хаджиев. Наглядный пример этому — ситуация в аэропорту Домодедово", — предостерегает ДУМ Москвы.

Информация к размышлению

Еще в начале июля компания "Урал сервис" провела в московском отеле "Садовое кольцо" семинар по хаджу, на котором присутствовали представители всех регионов России. Обсуждались проблемы, перспективы развития и планы на будущее. Были также объявлены цены на хадж 2018 года и скидки тем, кто заплатит заранее. Итак, цена на хадж 2018 года: "эконом" — 80 тысяч и "стандарт" — 115 тысяч рублей. "Места со скидкой ограничены!"

На сайтах некоторых региональных Духовных управлений мусульман уже появилась реклама этой акции.