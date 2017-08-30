"Без виз": сотни российских мусульман не попали в хадж, даже оплатив тур

Сотням российских мусульман, купившим в этом году путевки в хадж, не придется вместе со своими единоверцами совершить ни четырехкратный обход священной Каабы, ни молитвенное стояние на горе Арафат, ни побить камнями шайтана в долине Мина. Все эти клиенты двух туркомпаний — "Урал сервис" и "Тюльпан тревел" — не смогли совершить главное в жизни каждого мусульманина паломничество. Причем о том, что в их паспортах так и не появились саудовские визы, они узнали уже в аэропорту — одни в Уфе, другие в московском Домодедово.
Всего, по данным самих пострадавших, которыми они обмениваются в соцсетях, таких жертв не то обстоятельств, не то недобросовестных туроператоров набралось человек 700. Около 300 из них все же удалось улететь в Мекку. Но перед этим пришлось несколько дней провести в домодедовском хостеле, предоставленном компанией "Тюльпан тревел". Или в "клоповнике", как ласково окрестили его паломники. "Условия проживания в нем были настолько неподобающими, что люди вынесли матрасы на улицу и ночевали под открытым небом", — сообщает сайт Духовного управления мусульман Москвы.
Но мусульманам в Уфе и клиентам "Урал сервиса" в Москве повезло еще меньше — они вообще никуда не улетели. Теперь в администрации главы Башкортостана недоумевают: "Зачем набирать такое количество людей, если нет возможности вовремя оформить документы?" По словам председателя совета по государственно-конфессиональным отношениям при главе РБ Вячеслава Пяткова, необходимо "в корне менять учет паломников и порядок выдачи виз".
Почему так получилось и кто должен ответить за обман паломников — в материале РИА Новости.
В погоне за дешевизной
"Деньги собрали в августе 2016 года, а 20 августа 2017 года, когда чемоданы были собраны, сообщают, что нет квот. В данный момент на них выйти не можем. Как вернуть деньги — вопрос? На звонки не отвечают. Как можно наказать эту фирму, чтобы не обманывали и не вводили в заблуждение людей, которые доверяют им?" — возмущается Фания, которая так и не смогла с семьей отправиться в хадж.
Большинство пострадавших — пожилые люди, пенсионеры. Их привлекла доступность хадж-туров злополучных компаний — всего около 120 тысяч рублей. Хотя обычно цены на такие путевки начинаются от 200 тысяч рублей.
"Понятно, что дорогие туры не по карману простому верующему человеку, у многих каждая копейка на счету. Но я бы не рекомендовал гнаться за дешевыми турами. Порой стоит заплатить на пять — десять тысяч больше", — подчеркивает Крганов.
Естественно, что чем дешевле тур, тем дешевле гостиницы, обслуживание и трансфер. Но некоторые операторы даже предлагают путевки по 80 тысяч рублей. "За такие малые суммы операторам практически невозможно организовать хадж. Такой игры на чувствах и на кошельке не должно быть", — убежден муфтий.
По его словам, религиозные организации, получившие квоту на отправление паломников, сами определяют, с какими туроператорами будут работать. Поэтому потерпевшим следует обратиться к своим организаторам хаджа, чтобы те помогли им разобраться в произошедшем.
В Уфе это, по-видимому, муфтият Башкортостана, определивший единого оператора — организатора хаджа — компанию "Урал сервис", предложившую верующим крайне заманчивую акцию: программу "стандарт" за 150 тысяч рублей и "эконом" за 105 тысяч — минимальная цена в России.
Кто виноват?
"По российскому законодательству, за ненадлежащее исполнение договора по оказанию туристических услуг отвечает туроператор. Вопрос, были ли выданы договора и что в них прописано, остается открытым. Большинство паломников — пенсионеры, которые просто не разбираются в таких вопросах. Многие мусульмане, оплачивая поездку в хадж, даже не уточняют, аккредитован данный туроператор в Совете по хаджу или нет", — говорится на сайте ДУМ Москвы.
Однако "Урал сервис" и "Тюльпан тревел" не отвечают на звонки ни обманутых паломников, ни журналистов. Свои гневные комментарии мусульмане оставляют на странице "Тюльпан тревел" "ВКонтакте" и в отзывах о компании "Урал сервис" на сайте Halal Guide.
"В этом году приобрели путевки в хадж, заплатили в феврале 2017 года, но так и не смогли совершить хадж. Как оказалось, не хватило квот, об этом нам стало известно примерно 20 августа 2017! Компания ненадежная, никому ничего так и не сообщили! Теперь будем возвращать деньги, не знаю, как сказать родителям! Рекомендую не покупать через них. Будем писать жалобу в ДУМ, это безобразие", — пишет Мустафа, пытавшийся отправить в паломничество родителей и родственников через "Урал сервис".
РИА Новости он сообщил, что турфирма так и не вышла с ним на связь. Пожилые люди прибыли в Домодедово из Ростовской области и застряли в аэропорту без еды и элементарных удобств. Но родственникам Мустафы еще повезло — их на несколько дней приютили друзья. А многим клиентам "Урал сервиса" пришлось ждать решения своей участи прямо в аэропорту.
К счастью, в Духовном управлении мусульман Москвы о сложившейся ситуации узнали почти сразу — в Домодедово есть молельная комната, имам которой и сообщил о происходящем. По поручению муфтия Москвы Ильдара Аляутдинова, благотворительный фонд "Закят" организовал регулярную доставку паломникам еды и воды на все время их пребывания в аэропорту.
"Как оказалось, компании не предоставили людям в качестве компенсации за ожидание ни горячего питания, ни ночлега. Справедливости ради, нужно отметить, что "Тюльпан тревел" все-таки поселил паломников в хостел, условия проживания в котором были настолько неподобающими, что люди вынесли матрасы на улицу и ночевали под открытым небом", — уточняют на сайте столичного ДУМ.
Что делать?
"Я только сейчас начал до конца понимать, как все устроено. Тогда меня привлекла дешевизна туров от "Урал сервиса". Люди несколько лет ездили с этой компанией, ни у кого проблем не возникало", — говорит Мустафа.
Когда его родные застряли в Домодедово, он выяснил, что "Урал сервис" уже два года не аккредитован у Ростуризма и, по сути, вообще не может заниматься отправкой людей в хадж.
"Сейчас мы с другими потерпевшими связываемся, обсуждаем ситуацию. Нас около 700 человек. Пострадали люди со всей России. "Урал сервис" продавал путевки на хадж с вылетом из Москвы. А до столицы каждый добирался сам, как мог", — рассказывает Мустафа.
В правоохранительные органы он пока не обращался, говорит, с турфирмой будет разбираться ДУМ. Кому-то предлагают бесплатно отправиться в малый хадж — умру. А некоторым обещают вернуть деньги. Но пока с Мустафой никто по этому вопросу не связался.
"Возникшая ситуация еще раз подтверждает, что к самой важной поездке в жизни мусульманина нужно подходить очень серьезно. Известно, что при каждом Духовном управлении мусульман действует только один официально аккредитованный оператор, который получает квоту на хадж. Многочисленные компании-агенты, которые также занимаются продажей паломнических туров, не получают квот, не имеют офисов в Москве и не могут оперативно решить проблемы хаджиев. Наглядный пример этому — ситуация в аэропорту Домодедово", — предостерегает ДУМ Москвы.
Информация к размышлению
Еще в начале июля компания "Урал сервис" провела в московском отеле "Садовое кольцо" семинар по хаджу, на котором присутствовали представители всех регионов России. Обсуждались проблемы, перспективы развития и планы на будущее. Были также объявлены цены на хадж 2018 года и скидки тем, кто заплатит заранее. Итак, цена на хадж 2018 года: "эконом" — 80 тысяч и "стандарт" — 115 тысяч рублей. "Места со скидкой ограничены!"
На сайтах некоторых региональных Духовных управлений мусульман уже появилась реклама этой акции.