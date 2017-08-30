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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Около 2 млн паломников приступили к обрядам хаджа в Саудовской Аравии

19:3730.08.2017
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкПаломники, совершающие хадж, в мечете Месжид аль-Харам в МеккеПаломники, совершающие хадж, в мечете Месжид аль-Харам в Мекке
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ДУБАЙ, 30 авг — РИА Новости. Около двух миллионов мусульманских паломников из разных стран мира в среду начали пятидневный хадж по священным местам в Мекке и Медине, сообщил в среду в своем микроблоге в социальной сети Twitter советник королевской канцелярии Алюш аз-Зияди.

"Точное число паломников из Саудовской Аравии и из-за рубежа на этот момент составило 1,958 миллиона человек", — уточнил аз-Зияди. При этом, по данным Управления статистики Саудовской Аравии, по сравнению с прошлым годом количество паломников увеличилось на 32%. В хадже принимают участие представители 168 наций, в частности, Катара и Ирана.

Для совершения паломничества в Саудовскую Аравию через открытую для них сухопутную границу приехали 1350 подданных Катара. Катарские власти так и не дали разрешения на пролет саудовских самолетов, чтобы они смогли забрать на хадж катарцев, не пожелавших добираться до соседней страны на машине, несмотря на решение саудовского короля прервать блокаду Катара ради паломников.

Самой старой паломницей, прибывшей в этом году в Саудовскую Аравию, чтобы совершить хадж, стала 104-летняя жительница Индонезии Марьях Маргани Мухаммед.

Паломники во время хаджа. Архивное фото
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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В обеспечении безопасности во время хаджа участвуют более 100 тысяч сотрудников саудовских сил безопасности. При этом в оказании помощи пилигримам принимают участие многочисленные саудовские волонтеры, в том числе женщины. В госпиталях, развернутых для лечения паломников, работают 1,5 тысячи хирургов.

Долина Мина, где также проходят основные обряды хаджа, в том числе символическое побивание дьявола камнями, называют "белым городом" из-за миллионного числа белых шатров, установленных для паломников в этом месте.

Как отмечает арабский телеканал "Аль-Джазира", в этом году стоимость поездки на хадж возросла в несколько раз по сравнению с прошлым годом. Телеканал подсчитал, чтобы поехать на хадж, среднестатическому жителю Малайзии нужно потратить свою зарплату за полгода, а для жителя Бангладеш поездка на хадж обойдется в сумму, равную его заработной плате за три года работы.

Хадж является одним из столпов мусульманской веры, которая наказывает каждому мусульманину совершить паломничество в Мекку хотя бы раз в жизни.

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Религия и мировоззрение
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