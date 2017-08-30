Священник: Церковь не поддерживает отказ родителей от лечения своих детей

МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Русская православная церковь не поддерживает отказ родителей от лечения своих детей, и соответствующая позиция зафиксирована в официальных церковных документах, заявил РИА Новости руководитель координационного центра по противодействию наркомании и алкоголизму Санкт-Петербургской епархии протоиерей Максим Плетнев, комментируя историю с гибелью неизлечимо больной девочки в Петербурге.

Ранее стало известно, что в северной столице умер ребенок с ВИЧ, родители которого, по данным СМИ, отказывались давать ему антиретровирусную терапию из религиозных соображений. Некоторые издания также утверждают, что отец девочки — православный священник.

"Церковь относится к таким вещам однозначно отрицательно. Жизнь нам дана Богом, это дар Божий, ее надо ценить. Господь благословил и медицину, и врачей, об этом говорится в Священном Писании", — сказал Плетнев.

По его словам, ранее была принята "Концепция участия Русской православной церкви в борьбе с распространением ВИЧ/СПИДа и работе с людьми, живущими с ВИЧ/СПИДом", в которой говорится о том, как надо помогать людям с вирусом иммунодефицита человека и что делать для профилактики заболеваний. "Конечно, эти люди нуждаются в нашей любви, которую им верующие должны оказывать", — отметил священнослужитель.

При этом, добавил он, в стране существует отдельная проблема – так называемых ВИЧ-диссидентов, когда люди в силу своих убеждений отрицают необходимость лечения ВИЧ. "Это даже не просто отрицание конкретного диагноза, а в принципе отрицание ВИЧ-инфекции как таковой. Этот взгляд на данную проблему не касается религиозных убеждений. Мы встречаем ситуацию, когда этим взглядам подвержены последователи разных религий, и люди не религиозные. И даже могу сказать, что, может быть, большая часть "ВИЧ-диссидентов", с которыми я общался, имели отношение к медицине", — сказал собеседник агентства.

Комментируя последний случай в Петербурге, Плетнев заметил, что, "если такая история произошла, то вполне вероятно, что это вообще никак не относится к сфере религии", и, возможно, у священника есть "просто какие-то свои человеческие убеждения".

"Конечно, смерть ребенка в семье – это горе. И хотелось бы, чтобы люди вошли в положение этой трагической ситуации. Родители, у которых умер ребенок от ВИЧ-инфекции, сейчас находятся в тяжелом состоянии. Смерть, тем более смерть ребенка, не должна быть горячей новостью", — заключил глава координационного центра.