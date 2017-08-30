Древний жертвенник загадочного "болотного народа" нашли в Ростове

МОСКВА, 30 авг – РИА Новости. Археологи нашли в Ростове-на-Дону культовые предметы, принадлежащие меотам — загадочного народа, населявшего Причерноморье в I тысячелетии до нашей эры, сообщает местный портал Rostov.ru.

Внешне найденный объект представляет собой искусственный холм высотой около 1,5 метров. Диаметр сооружения — примерно четыре метра. Ученые предполагают, что это мог быть жертвенник, на котором совершались подношения богам.

"Возможно, это только часть какого-то ритуального комплекса", — рассказывает археолог Александр Нечипорук, руководитель раскопок.

В то же время, количество найденных культовых предметов не позволяет однозначно определить назначение сооружения. Поэтому ученые рассматривают несколько версий.

"Например, сооружение являлось символом чего-либо, как вариант, объектом, отделяющим мир живых от мира мертвых", — допускает археолог.

Ученые до сих пор спорят об этнической принадлежности меотов. Одни считают, что они происходят от индоарийских народов. Другие считают, что меоты — собирательное название племен, живших на так называемых "Меотийских болотах" по окраинам Боспорского царства.