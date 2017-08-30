В епархии Петербурга ожидают достоверных сведений о причине смерти ребенка

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Санкт-Петербургская епархия следит за историей с девочкой с ВИЧ, скончавшейся во вторник, и напоминает об ответственности всех граждан, в том числе и священнослужителей, перед законом за выполнение своих родительских обязанностей, заявила в среду РИА Новости руководитель сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии Русской православной церкви Наталья Родоманова.

Ранее стало известно, что в Санкт-Петербурге умер ребенок с ВИЧ, родители которого, по данным СМИ, отказывались давать ему антиретровирусную терапию из религиозных соображений. Некоторые издания также утверждают, что отец девочки — православный священник.

"Смерть любого человека, тем более ребенка, безусловно, воспринимается как огромная утрата. Несомненно, для родителей это большое горе. И в Церкви молятся об упокоении умершей девочки. Вопрос об ответственности родителей за здоровье детей находится в сфере гражданского права. Ответственность за решение по приему или отказу от лекарств детьми должна находиться в сфере гражданского права", — сказала Родоманова.

Она отметила, что "священник Русской православной церкви, как и любой другой гражданин РФ, отвечает перед законом за выполнение своих обязанностей как родитель". "Санкт-Петербургская епархия ожидает достоверных сведений о подлинной причине смерти ребенка", — добавила собеседница агентства.