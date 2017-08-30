БАНГКОК, 30 авг – РИА Новости. Россиянка, посещавшая древний храмовый комплекс Баган в Мьянме, отказалась снимать обувь при входе в храмы, как положено по буддийской традиции, и была приговорена местным судом к семи месяцам тюрьмы с отбыванием наказания в трудовой колонии, сообщает в среду интернет-версия газеты Myanmar Times.

"Ее предупреждали о том, что надо снять обувь, но она в ответ требовала показать ей закон, в котором написано, что в храмах надо обязательно снимать обувь", — сказала газете свидетельница ареста российской гражданки, работающая на территории храма Ананда, одного из древнейших и известнейших в Багане. Россиянка была арестована по заявлению попечительского совета этого храма после того, как посетила, не сняв обуви, три местные святыни.

Газета сообщает, что изначально женщину приговорили к штрафу в размере 367 долларов (500 000 кьят в местной валюте) или тюремному заключению на один месяц по статье УК Мьянмы об оскорблении религиозных чувств. Арестованная россиянка отказалась платить штраф и выбрала тюрьму, говорится в сообщении. Затем местное отделение иммиграционной службы Мьянмы предъявила ей еще одно обвинение, уже по иммиграционному законодательству, по статье о нарушении мьянманских обычаев и традиций, и суд добавил к сроку еще 6 месяцев.

© REUTERS / Soe Zeya Tun Туристы в пострадавшей от землетрясения древней столице Мьянмы Пагане © REUTERS / Soe Zeya Tun Туристы в пострадавшей от землетрясения древней столице Мьянмы Пагане

В посольстве России в Мьянме РИА Новости сообщили, что россиянка была задержана еще 1 августа, а 25 августа ей был вынесен приговор. Российские дипломаты, постоянно контактирующие с сестрой арестованной женщины, сейчас ожидают получения от властей Мьянмы текста приговора. По словам дипломатов, второй, шестимесячный срок, к которому приговорили гражданку РФ по иммиграционному законодательству, связан с нарушением обязательства уважать обычаи и традиции страны, которое каждый иностранец подписывает при въезде в Мьянму. Посольство РФ обратилось

в МИД Мьянмы за разъяснениями в связи с арестом россиянки и приговором суда, сообщили агентству в дипмиссии. Дипломаты пока не могут подтвердить, что гражданка РФ приговорена к отбыванию срока в трудовой колонии. Женщине оказывается консульская помощь. Работники консульского отдела посетили ее в следственной тюрьме Багана. По словам дипломатов, россиянка чувствует себя хорошо и не жалуется на условия содержания.

Древний мьянманский город Баган расположен в 850 километрах от крупнейшего города страны и бывшей столицы Янгона, где находится большинство иностранных посольств, в том числе посольство России.

По решению суда российская гражданка будет отбывать наказание в трудовой колонии, сообщает издание.