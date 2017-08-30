С 1 сентября стартует акция по изучению Священного Писания "Библия за год"

МОСКВА, 30 авг — РИА Новости. Миссионерский отдел Московской областной епархии объявил о начале акции "Библия за год", цель которой — чтение и изучение Священного Писания, сообщили в пресс-службе синодального отдела религиозного образования и катехизации Русской православной церкви.

Для участия необходимо зарегистрироваться в тематической группе в одной из социальных сетей в ВКонтакте, Телеграм или Facebook. Организаторы и участники акции "Библия за год" будут размещать в соцсетях полезную информацию и общаться друг с другом.

Следующим шагом после регистрации следует скачать и распечатать или приобрести книгу "Читаем Библию каждый день" с планом чтения.

"Благодаря порталу "Предание.ру""можно подписаться на ежедневную почтовую рассылку с главами для чтения. В течение года для желающих также планируется провести несколько тематических семинаров и вебинаров", — сообщили в отделе.

Акция "Библия за год" будет проходить с 1 сентября 2017 года по 31 августа 2018 года, уточнили в РПЦ.