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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Общественные организации РФ направили сирийцам книгу о блокадном Ленинграде

15:4629.08.2017
0600
© РИА Новости / Дмитрий ВиноградовПерейти в фотобанкРоссийские военнослужащие Центра по примирению враждующих сторон доставили гуманитарную помощь в деревню Касмин в окрестностях ЛатакииРоссийские военнослужащие Центра по примирению враждующих сторон доставили гуманитарную помощь в деревню Касмин в окрестностях Латакии
© РИА Новости / Дмитрий Виноградов
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МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Активисты российских гуманитарных организаций направили сирийским детям и их родителям вместе с партией учебников русского языка новое, арабское издание книги о блокадном Ленинграде, сообщила во вторник представитель общественной организации "Русская гуманитарная миссия" Елизавета Макарова.

Макарова выступила на конференции "Гуманитарное сотрудничество общественных объединений в зонах вооруженных конфликтов и природных катастроф", которая прошла в рамках III Международного христианского форума в Москве.

"Сейчас при активном взаимодействии с фондом Доктора Лизы "Справедливая помощь" мы занимаемся поставкой гуманитарной помощи в Сирию, в Алеппо. Туда направляются медикаменты, продовольствие, учебники русского языка. В том числе, при нашей поддержке была переведена на арабский язык и презентована книга Нинель Корибской "871 день" — художественное произведение, посвященное блокаде Ленинграда", — сказала Макарова.

По словам представителя "Русской гуманитарной миссии", учитывая, в какой ситуации сейчас находится Сирия, книга о событиях военного времени в Ленинграде и героизме блокадников, переведенная на арабский язык, может быть особенно актуальна для мирных граждан Сирии, на территории которой действуют боевики ИГ (террористическая группировка, запрещена в РФ).

Автор книги "871 день" Нинель Куфтырева (в замужестве Корибская) в 11-летнем возрасте встретила Великую Отечественную войну. Девочка прожила в осажденном Ленинграде со своей мамой весь 871 день блокады. Воспоминания о том трагическом времени легли в основу книги, написанной Корибской по просьбе дочери. В настоящий момент книга переведена также на английский, французский, немецкий, армянский, эстонский, венгерский и сербский языки.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с марта 2011 года. По данным ООН, за это время погибли более 220 тысяч человек.

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