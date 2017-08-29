В ЛНР обвинили "Свидетелей Иеговы"* в сотрудничестве с СБУ и неонацистами

ЛУГАНСК, 29 авг — РИА Новости. Сотрудники министерства госбезопасности самопровозглашенной Луганской народной республики пресекли деятельность незарегистрированной в ЛНР религиозной организации "Свидетели Иеговы"*, подозреваемой в работе на "СБУ и неонацистские группировки", сообщили РИА Новости в пресс-службе МГБ ЛНР.

"Министерством государственной безопасности Луганской народной республики пресечена деятельность незарегистрированной религиозной организации "Свидетели Иеговы"*, работающей на СБУ и неонацистские группировки", — говорится в сообщении.

По данным МГБ, эта организация действовала в нарушение законодательства ЛНР и была активным агентом влияния Службы безопасности Украины.

"В ходе осмотра помещений, принадлежащих религиозной организации "Свидетели Иеговы"* в Луганске и Алчевске, обнаружены и изъяты агитационные материалы, содержащие нацистскую символику и атрибутику, а также листовки с призывами к сотрудничеству со спецслужбами Украины", — сообщает пресс-служба ведомства.

В министерстве уточнили, что ранее эти агитационные листовки СБУ были расклеены в Алчевске.

"По имеющейся информации, организация "Свидетели Иеговы"* на территории Луганщины, временно оккупированной украинскими силовиками, оказывает содействие радикальным, неонацистским группировкам и другим военным формированиям, признанным террористическими, деятельность которых запрещена в ЛНР", — заявили в МГБ.

По данным ведомства, в ходе обысков были обнаружены электронные носители для распространения с материалами, "сеющими ненависть и вражду, унижающими честь и достоинство человека по признакам принадлежности к религиозной группе". Все печатные и электронные материалы, изъятые в офисах "Свидетелей Иеговы"*, переданы для комплексной экспертизы, сообщает министерство.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.