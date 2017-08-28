РПЦ: волонтеры будут знакомить гостей ЧМ-2018 с отечественной культурой

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Русская православная церковь планирует привлечь к работе на чемпионате мира-2018 в России православных волонтеров, которые будут знакомить гостей с отечественной культурой, и организовать работу молитвенных помещений по опыту Олимпиады в Сочи, сообщил в понедельник на пресс-конференции заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.

Первый в истории чемпионат мира по футболу на территории России пройдет с 14 июня по 15 июля 2018 года в 11 городах страны.

"Следуя опыту участия Русской православной церкви и других религиозных организаций, входящих в Межрелигиозный совет России, Церковь будет продолжать сотрудничать с государственной властью в рамках подготовки к чемпионату мира-2018. И прежде всего, речь идет об обеспечении верующих участников соревнования необходимыми возможностями для того, чтобы помолиться, организации присутствия священнослужителей", — сказал Кипшидзе.

Он отметил, что опыт Олимпиады 2014 года в Сочи был в данном случае "очень успешен", когда для последователей традиционных религий были открыты специальные молитвенные помещения в местах проведения соревнований.

Также, по словам Кипшидзе, Церковь традиционно участвует в организации волонтерского движения, без которого сегодня "невозможна организация мероприятий такого широкого состава".

"И для Церкви, которая имеет большое количество православных волонтеров, важно, чтобы они могли не только показать, где находится какая-то улица, но и на понятном гостям этого крупного международного соревнования языке открыть для широкого круга присутствующих сокровища нашей отечественной духовной культуры и культуры вообще", — сказал представитель РПЦ.