МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Известный эстрадный певец, уроженец сирийского Алеппо Авраам Руссо в понедельник выступил на московском форуме в поддержку гонимых христиан Сирии и Ирака и сообщил, что сам пострадал за свои христианские убеждения на родине.
"Это крик боли — что с нами происходит. Когда я был в Сирии, у меня было очень много моментов, когда меня обижали за мою веру, и не только меня, но и моих друзей", — сказал Руссо. При этом он не стал приводить подробностей.
По его словам, "в мире и справедливость".
"В чем я виноват, если истина одна, и я знаю истинного бога? Из-за этого я христианин, и 2 тысячи лет семьи моих предков были христианами… Я люблю всех, в моем сердце есть любовь ко всем: к мусульманам — они мои братья, и иудеи мои братья, все мои братья. Но оставьте меня с моим богом, не заставляйте меня, чтобы я поменял его имя", — сказал Руссо.
Он сообщил, что многие его предки в 1915 году были уничтожены из-за гонений: "Это братья моего отца, вся его семья практически, мы потеряли очень многих из них".
"И сегодня это повторяется. Так было и в I веке. Как будто I век и XXI век каким-то образом объединились — в гонениях на христиан", — заявил певец.
"Не каждый президент, когда приходит во власть, говорит, что я буду представителем — как сказал (президент США) Дональд Трамп — христиан, тем более — христиан Ближнего Востока", — добавил Руссо.
В сентябре прошлого года Трамп, будучи кандидатом в президенты, пообещал в случае его избрания "ценить, защищать, охранять христианское наследие, как никогда раньше". Он также заявил, что террористическая группировка "Исламское государство"* "осуществляет геноцид против христиан на Ближнем Востоке", добавив, что не может позволить "этим злодеяниям продолжаться". Трамп подчеркнул, что "ИГ* должно быть уничтожено".
*Террористическая организация, запрещенная в России