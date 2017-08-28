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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Авраам Руссо рассказал, как пострадал за христианские убеждения в Сирии

18:3628.08.2017
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© РИА Новости / Сергей СтефановАвраам Руссо на московском форуме в поддержку гонимых христиан Сирии и Ирака. 28 августа 2017Авраам Руссо на московском форуме в поддержку гонимых христиан Сирии и Ирака. 28 августа 2017
© РИА Новости / Сергей Стефанов

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Известный эстрадный певец, уроженец сирийского Алеппо Авраам Руссо в понедельник выступил на московском форуме в поддержку гонимых христиан Сирии и Ирака и сообщил, что сам пострадал за свои христианские убеждения на родине.

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© REUTERS / Khalid al-Mousuly
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Авраам Руссо — российский эстрадный певец сирийско-армянского происхождения, уроженец сирийского города Алеппо. В 2006 году на Руссо в России было совершено покушение, певец был ранен, после чего переехал в США. Третий Международный христианский форум открылся в храме Христа Спасителя, его участники — делегаты из России, стран Ближнего Востока и Европы — обсуждают вопросы противодействия гонениям на христиан в Сирии, Ираке и других "горячих точках" планеты.

"Это крик боли — что с нами происходит. Когда я был в Сирии, у меня было очень много моментов, когда меня обижали за мою веру, и не только меня, но и моих друзей", — сказал Руссо. При этом он не стал приводить подробностей.

По его словам, "в мире и справедливость".

"В чем я виноват, если истина одна, и я знаю истинного бога? Из-за этого я христианин, и 2 тысячи лет семьи моих предков были христианами… Я люблю всех, в моем сердце есть любовь ко всем: к мусульманам — они мои братья, и иудеи мои братья, все мои братья. Но оставьте меня с моим богом, не заставляйте меня, чтобы я поменял его имя", — сказал Руссо.

Он сообщил, что многие его предки в 1915 году были уничтожены из-за гонений: "Это братья моего отца, вся его семья практически, мы потеряли очень многих из них".

"И сегодня это повторяется. Так было и в I веке. Как будто I век и XXI век каким-то образом объединились — в гонениях на христиан", — заявил певец.

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© AP Photo / John Minchillo
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Он выразил надежду, что голос христиан Ближнего Востока станет "слышен по всему миру".

"Не каждый президент, когда приходит во власть, говорит, что я буду представителем — как сказал (президент США) Дональд Трамп — христиан, тем более — христиан Ближнего Востока", — добавил Руссо.

В сентябре прошлого года Трамп, будучи кандидатом в президенты, пообещал в случае его избрания "ценить, защищать, охранять христианское наследие, как никогда раньше". Он также заявил, что террористическая группировка "Исламское государство"* "осуществляет геноцид против христиан на Ближнем Востоке", добавив, что не может позволить "этим злодеяниям продолжаться". Трамп подчеркнул, что "ИГ* должно быть уничтожено".

*Террористическая организация, запрещенная в России

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