Муфтий Москвы назвал разумной идею о переносе линеек из-за Курбан-байрама

МОСКВА, 28 авг – РИА Новости. Московские мусульмане поддержали решение перенести торжественную линейку в школе возле Соборной мечети из-за Курбан-байрама, так как это позволит провести праздники, не стесняя друг друга, заявил РИА Новости муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов.

Ранее стало известно, что в школе №2107 в Мещанском районе Москвы, находящейся вблизи Соборной мечети, по инициативе родителей приняли решение перенести торжественную линейку по случаю Дня знаний на 4 сентября. Кроме того, глава Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов сообщил о подобных решениях в школах различных регионов страны.

"К сожалению, в самой Москве, где проживает как минимум два миллиона мусульман, не так много имеется площадок для совершения религиозных обрядов, являющихся обязательными в эти священные для каждого верующего дни. И хотя в последнее время открываются все новые площадки в области, это не решает проблемы столичных мусульман, которые не всегда имеют возможность куда-то выехать, да и к тому же большинство из них стремится совершить намаз в центральных мечетях", — сказал Аляутдинов.

По словам муфтия, в день праздника Курбан-байрам внутри мечети и возле нее собираются десятки, "а порой и сотни тысяч верующих". Поэтому решение о переносе школьных линеек на 4 сентября "было принято исходя все из тех же соображений безопасности, где каждый мог бы провести свой праздник, не стесняя друг друга и не создавая дискомфортные условия для других".

"Думаю, не совсем было бы приятно родителям и ученикам, опаздывая на линейку, пробираться через тесно заполненные верующими людьми улицы, мешая совершать им тем самым праздничную молитву, что, по сути, в той или иной степени может в итоге спровоцировать определенные конфликты. Потому считаю подобное решение городских властей правильным, принятым из соображений интересов самих горожан, где все, независимо от вероисповедания и национальной принадлежности, являются равноправными жителями столицы", — заявил муфтий.

Курбан-байрам — один из двух главных праздников в исламе, праздник окончания хаджа, который отмечается через 70 дней после Ураза-байрама.