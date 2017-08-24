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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

В Думе и Совфеде не поддержали идею переноса 1 сентября ради Курбан-байрама

21:1624.08.2017
(обновлено: 21:17 24.08.2017)
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© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкНачало учебного года. Архивное фотоНачало учебного года. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. В Госдуме и Совете Федерации раскритиковали идею переноса Дня знаний на 4 сентября из-за празднования Курбан-байрама, высказанную главой Духовного собрания мусульман России Альбиром Кргановым.

"Не вижу никаких причин, почему нельзя было бы 1 сентября провести одновременно и День знаний, и Курбан-байрам. С глубочайшим уважением отношусь к мусульманам России… Но мне кажется, не надо искусственно провоцировать конфликты. Повторю, одно другому не мешает. Давайте будет День знаний и Курбан-байрам одновременно. Думаю, что Аллах это бы одобрил", — заявил РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин (КПРФ).

Депутат предложил придерживаться формулы "Богу — богово, а кесарю — кесарево" и не делать другим того, чего не желаешь себе.

Аналогичное мнение высказал член комитета Совфеда по образованию, науке и культуре Олег Казаковцев. Он отметил, что Россия – это светское государство и не стоит нарушать существующую традицию. При этом сенатор допустил перенос праздника по решению руководства школы, но назвал его нежелательным. "В школах могут быть попечительские советы, и если они примут соответствующее решение – о переносе даты школьной линейки, дата может быть изменена", — сказал Казаковцев.

В Уфе учиться не будут

В школах Мещанского района Москвы, где находится Соборная мечеть, заявили, что не собираются переносить школьную линейку на другое число. "Конечно, первого (сентября), об этом даже говорить нечего", — рассказали РИА Новости в школе №2054.

Мусульмане во время праздника Курбан-Байрам в Севастопольской соборной мечети Акъяр Джами в Крыму. Архив
© РИА Новости / Василий Батанов
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Курбан-байрам - мусульманский праздник жертвоприношения

В Татарстане так же заявили, что не Будут менять дату начала занятий в школах и торжественные линейки пройдут 1 сентября.

В то же время в Уфе приняли решение перенести начало учебы в школе на 4 сентября. Ранее в "ВКонтакте" запустили голосование, в котором жители башкирской столицы могли решить, когда начать учебный год. Этот день в регионе является официальным выходным.

Совпали даты

В четверг глава Духовного собрания мусульман России, муфтий Альбир Крганов заявил, что ученики ряда российских школ отправятся в школу на несколько дней позже, так как День знаний совпал с мусульманским праздником.

Он рассказал, что вопрос обсуждали в нескольких регионах России и некоторые школы решили начать учебу с 4 сентября, так как "большое количество верующих будет приходить в культовые объекты".

Курбан-байрам — один из двух главных праздников в исламе, праздник окончания хаджа, который отмечается через 70 дней после Ураза-байрама.

Мусульмане в день праздника жертвоприношения Курбан-Байрам возле Московской Соборной мечети
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Праздник жертвоприношения Курбан-байрам

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Религия и мировоззрение
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