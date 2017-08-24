Три тонны лекарств доставлены в Сирию по линии межрелигиозных групп РФ

Раздача гуманитарного груза сирийским детям в народном центре по лечению заболеваний крови в Алеппо. 24 августа 2017

Раздача гуманитарного груза сирийским детям в народном центре по лечению заболеваний крови в Алеппо. 24 августа 2017

БЕЙРУТ, 24 авг — РИА Новости, Михаил Алаеддин. Гуманитарный груз из шести тонн продовольствия, трех тонн медикаментов и школьных комплектов доставлен в Сирию по линии Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ, сообщил РИА Новости секретарь по межхристианским отношениям отдела внешних церковных связей Московского патриархата иеромонах Стефан (Игумнов)

"В составе второй партии гуманитарной помощи, собранной по линии межрелигиозных рабочих групп Совета по взаимодействию с религиозными объединениями при президенте РФ, доставлено в Сирию 22 августа, помимо продуктов питания и медикаментов, детские игрушки и школьные наборы. Таким образом, дети освобожденного Алеппо смогли получить нужный подарок к началу учебного года", — сказал иеромонах.

По словам секретаря, всего было доставлено шесть тонн продовольствия, три тонны медикаментов и порядка 300 школьных наборов.

В Алеппо в четверг доставлена половина гуманитарного груза, раздача проходила в больнице для детей с заболеванием крови. Дети получили широкий спектр лекарств и школьные наборы. На акции, реализованной при помощи сотрудников центра по примирению враждующих сторон в Сирии, присутствовал губернатор Алеппо Хусейн Дияб. Другая часть гуманитарного груза будет распределена по зонам деэскалации.

"С сирийской стороны была принципиальная позиция раздавать не по конфессиональному признаку, а всем нуждающимся независимо от вероисповедания", — отметил Игумнов.

Совет по взаимодействию с религиозными объединениями передал первую партию помощи в Сирию в июне.