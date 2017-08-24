РПЦ: масштаб гонений на христиан и других верующих в КНДР очень серьезный

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Северная Корея занимает "лидирующие" позиции в мире по гонению на христиан и представителей других религиозных конфессий, при этом информации на этот счет очень мало, сообщил в четверг на пресс-конференции заведующий сектором межрелигиозных контактов отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата священник Дмитрий Сафонов.

По данным ОВЦС на 2012 год, в КНДР около 70 тысяч христиан отбывали наказание в 30 трудовых лагерях. Из 24 миллионов жителей этой страны христианами являются около 400 тысяч, подавляющее большинство их них — протестанты разных деноминаций.

"По всем статистическим данным, которые предоставляют различные крупные международные правозащитные организации, — такие, как Open Doors, Christian Solidarity Worldwide, — Северную Корею ставят на первое место по интенсивности гонений. Но, к сожалению, даже эти организации подчеркивают, что информации очень мало. Мы практически не знаем, что там происходит", — уточнил священник Дмитрий Сафонов РИА Новости.

При этом он отметил, что в случае с Северной Кореей ситуация особенная — речь идет о "гонениях против всего инакомыслия". "Это не собственно гонения против христиан как таковых, а против любой мысли, которая не укладывается в систему: тоталитарное общество уничтожает все инакомыслие", — сказал представитель ОВЦС. Говоря о положении христиан в КНДР, он отметил, что масштаб преследований, "конечно, очень серьезный".

Международная организация по защите христиан от преследований Open Doors по итогам мониторинга за 2016 год сообщала, что в числе самых опасных стран для христиан являются Сомали, КНДР, Нигерия, Ирак, Сирия, Афганистан, Пакистан и Судан, эскалация нетерпимости к христианам также наблюдается в Индии. Правозащитники отмечают, что, например, в Алеппо до начала гражданской войны в Сирии в 2011 году проживало свыше 400 тысяч христиан, а сейчас их осталось менее 60 тысяч.

По словам Сафонова, сегодня интенсивность преследований христиан Сирии и Ирака боевиками запрещенной в России террористической организации ИГ "несколько ниже, чем в предыдущие годы", однако это "только потому, что большинство христиан уже либо бежали, либо были уничтожены экстремистами". В настоящее время представители Русской православной и Римско-католической церквей разрабатывают совместные проекты по изучению положения христиан на Ближнем Востоке и в других горячих точках, сообщил священник.