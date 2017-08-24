Десятки паломников не могут вылететь из Москвы на хадж

МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Десятки паломников, отправляющихся в Мекку совершить хадж, застряли в московском аэропорту Домодедово из-за накладки в выдаче виз, сообщил РИА Новости глава Духовного собрания мусульман России муфтий Альбир Крганов.

"Получилось так, что вначале было (запланировано) одно число паломников (20,5 тысячи человек – ред.). Потом дополнительно дали квоту еще на три тысячи человек. И в связи с этим, как нам объяснили, получились некоторые накладки по организации выдачи виз в посольстве Саудовской Аравии. Поэтому день-полтора некоторым хаджиям (совершающим хадж – ред.) были вынуждены ждать визы и вылета из московского аэропорта (Домодедово)", — рассказал Крганов.

Мусульманские религиозные организации Москвы, по его словам, "откликнулись на эту ситуацию". Так, паломников посещали волонтеры, которые организовывали питание и оказывали всю необходимую помощь. Ситуация, как заверил муфтий, находится под контролем муфтиятов и профильных госучреждений.

"Большая часть паломников сегодня ночью улетела. Сейчас небольшая часть ждет документов на вылет. Это где-то 50 человек", — сообщил муфтий.