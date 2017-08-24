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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Патриарх: наследие Поместного собора 1917 года еще не до конца осмыслено

13:1324.08.2017
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© Рublic domainЗаседание Поместного собора Русской православной церкви в Соборной палате Московского епархиального дома. 1917 годЗаседание Поместного собора Русской православной церкви в Соборной палате Московского епархиального дома. 1917 год
© Рublic domain

МОСКВА, 24 авг – РИА Новости. Значение всероссийского Поместного собора 1917-1918 годов еще не до конца осмыслено современниками, а его наследие нуждается в серьезном исследовании, говорится в обращении патриарха Московского и всея Руси Кирилла ко всем верующим Русской православной церкви по случаю отмечаемого 100-летия начала работы Собора.

Поместный собор Православной российской церкви проходил в Москве с 28 августа (по новому стилю) 1917 года по 20 сентября 1918 года. Это был первый всероссийский церковный собор после 1690 года, его важнейшим решением стало восстановление патриаршества, положившее конец так называемому синодальному периоду в истории Русской церкви. Патриаршее послание в связи со 100-летием начала деятельности Поместного собора распространила в четверг пресс-служба предстоятеля.

По оценке патриарха Кирилла, Собор 1917-1918 годов стал "важнейшей вехой в истории русского православия", вместе с тем, несмотря на прошедший век, его значение "не до конца осмыслено и оценено церковным народом". "Глубоко убежден в том, что его наследие нуждается в серьезном и вдумчивом исследовании, а многие из идей, высказанных тогда, были бы полезны и востребованы сегодня", — говорится в обращении.

Поместный собор 1917-1918 годов имел продолжительный период подготовки: еще в январе 1906 года император Николай II учредил специальный орган — Предсоборное присутствие, которое должно было подготовить созыв Собора и проекты основных соборных решений.

Как отметил патриарх, далеко не все решения, принятые век назад, были воплощены в жизнь, на что были разные причины. Наиболее очевидными препятствиями, говорится в послании, стала разразившаяся вскоре после революционных событий гражданская война и последовавшие затем беспрецедентные гонения на Церковь и верующих. Многие участники Поместного собора впоследствии были причислены Церковью к лику святых как мученики или исповедники веры.

"Мы совершаем свое служение в совершенно иных исторических условиях. Большинство наших сограждан по милости Божией не имеет за своими плечами опыта гонений за исповедание веры. Сегодня мы можем молитвенно осмыслить итоги соборных деяний, ответить на вопрос о том, почему вопреки множеству препятствий некоторые соборные постановления были осуществлены и нашли свое место в жизни Церкви, а другие напротив — оказались нежизнеспособны и не были усвоены церковным сознанием", — отмечается в обращении.

Патриарх напомнил, что сейчас предпринято первое фундаментальное научное издание соборных документов, которое внесет большой вклад в сохранение памяти об этом "поистине великом событии рубежа веков".

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Религия и мировоззрение
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