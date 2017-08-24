Госсекретарь Ватикана удовлетворен характером переговоров в РФ

РИМ, 24 авг — РИА Новости, Сергей Старцев. Государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин удовлетворен конструктивным характером переговоров, которые состоялись в ходе его трехдневного визита в Россию.

"Думаю, что беседы, которые мы имели на уровне как религиозных, так и политических властей были конструктивными", — заявил госсекретарь Ватикана итальянским журналистам в Сочи.

"Была возможность для достаточно углубленного обмена мнениями на различные темы, и имела место восприимчивость", — приводит слова Паролина итальянское информагентство Askanews. Госсекретарь отметил, что в ходе переговоров обнаружил "готовность понять позицию" другой стороны. В этой связи он обратил внимание на проблему возвращения мест отправления культа Католической церкви, которая, по его словам, пока еще не до конца решена, и которая обсуждалась на всех встречах в России.

"Мы встретили внимание и восприимчивость. Очень надеемся, что теперь то, что было сказано, будет иметь конкретное продолжение. Католические общины в некоторых местах испытывают серьезные трудности, поскольку не имеют мест для отправления культа. Есть общины, которые собираются в квартирах. Иметь соответствующие места для отправления культа – это тема, которая касается религиозной свободы", — заметил Паролин.

В ходе визита в Россию госсекретарь Ватикана встретился с президентом РФ Владимиром Путиным, министром иностранных дел Сергеем Лавровым, патриархом Московским и всея Руси Кириллом и главой отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополитом Волоколамским Иларионом. В четверг кардинал Паролин возвращается в Ватикан.