Совет раввинов Европы раскритиковал призыв к евреям покинуть Испанию

*Террористическая организация, запрещена в России.

МОСКВА, 23 авг — РИА Новости. Призыв к евреям покинуть Испанию после недавних терактов, сделанный главным раввином Барселоны Меиром Бар Хаеном, является нелогичным, так как атака не имела антисемитский характер, заявил РИА Новости глава Совета раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт.

Раввин Бар Хаен заявил ранее, что поддерживает намерение своей паствы покинуть страну, которая, по его мнению, "является центром исламского терроризма". Наличие радикализма, по его словам, характерно не только для Испании, но и всей Европы в целом.

"Заявление раввина Меира Бар Хена можно назвать, по меньшей мере, нелогичным. Ужасный теракт, произошедший в Барселоне, был направлен против мирных и беззащитных граждан в людном и туристическом месте. Это не было целенаправленным нападением на евреев Испании", — сказал раввин Гольдшмидт.

Если следовать призыву Бар Хаена, то уехать из Испании "должны не только евреи, но и все испанцы". В то же время, как заметил Гольдшмидт, раввин Барселоны не уточнил куда нужно бежать из Испании.

"Во время встречи с Королем Испании Филиппом VI, я от имени Совета раввинов Европы особо отмечал и выражал благодарность испанскому правительству за их усиленные действия по борьбе не только с антисемитизмом, но и с экстремизмом во всех его проявлениях. Я готов снова повторить, что Испания прилагает большие усилия, чтобы противостоять исламскому терроризму. К сожаленью, этот вирус победить очень сложно", — подчеркнул глава Совета раввинов Европы.

Днем 17 августа автофургон въехал в толпу людей в районе пешеходной улицы Рамбла в Барселоне. Ответственность за теракт взяла террористическая группировка ИГ*. Сообщалось, что наезд на пешеходов, предположительно, совершил 22-летний марокканец Юнес Абуякуб. Не исключается, что после теракта в центре каталонской столицы этот человек украл автомобиль, убил водителя и совершил наезд на полицейский патруль. В СМИ сообщали, что теракт в центре города произошел около двух кошерных ресторанов, однако в еврейской общине исключили антисемитский характер нападения.

*Террористическая организация, запрещена в России.