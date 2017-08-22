Мадуро попросил папу Римского помочь предотвратить вторжение США

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обратился во вторник к папе Римскому Франциску с просьбой помочь предотвратить вторжение США.

"Пусть папа поможет нам предотвратить вторжение (президента США Дональда) Трампа в Венесуэлу и организовать уважительный диалог (с оппозицией)", — заявил Мадуро в Каракасе на пресс-конференции, которую транслировали в посольстве Москве.

Ранее в Венесуэле прошли выборы в национальное учредительное собрание, которое, как ожидается, займется подготовкой изменений в конституцию страны. Созыв этого органа был объявлен по инициативе президента Николаса Мадуро. Оппозиция не признала выборы, указывая, что созыв учредительного собрания должен быть осуществлен через референдум. Эти события подхлестнули продолжающиеся в стране с начала апреля массовые протесты, в результате которых погибли уже более 120 человек. Трамп заявил, что Вашингтон рассматривает все сценарии в отношении Венесуэлы, в том числе военную операцию.