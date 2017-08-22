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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Директор ФСИН: присутствие священников в колониях - стимул для исправления

18:4122.08.2017
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© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкСвященнослужитель и заключенный во время Крещальной литургии в церкви Покрова Пресвятой Богородицы Бутырского замкаСвященнослужитель и заключенный во время Крещальной литургии в церкви Покрова Пресвятой Богородицы Бутырского замка
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Присутствие православных священнослужителей в местах лишения свободы дает большой стимул для исправления заключенным, заявил директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России Геннадий Корниенко на встрече с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Встреча состоялась во вторник в патриаршей резиденции в Даниловом монастыре.

"Сейчас практически в каждом учреждении у нас есть представители нашей православной церкви. Это дает очень большой стимул для исправления… Человек оступился, и он не должен быть исключен из общества. И наша с вами цель и задача — вернуть, как раньше говорили, полноценного человека в общество, который дальше работал и созидал бы на благо нашего общества. И благодаря помощи наших священников мы эту работу делаем", — сказал Корниенко.

Он напомнил, что между ФСИН и Русской православной церковью ранее было заключено соглашение о взаимодействии, на основе которого и строится совместная работа.

Крещальная литургия в Бутырской тюрьме
© РИА Новости / Валерий Мельников
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В свою очередь патриарх Кирилл заметил, что "прописная истина о том, что заключение не должно наказывать, а должно исправлять, в силу очень многих причин по-разному реализуется". "Может быть, одна из самых важных причин не стопроцентного исправления, мягко выражаясь, тех людей, которые находятся в заключении, — это отсутствие духовной жизни у людей. Потому что человек, не зная законов и живя по совести, ни нарушает ни одного закона", — отметил он.

По мнению патриарха, "повышение юридической грамотности" населения, что иногда предлагают в качестве "панацеи" от преступности, здесь не выход. В пример он привел тот факт, что будучи архиепископом Смоленским и Вяземским в 80-90-е годы прошлого века неоднократно посещал российскую глубинку.

"И я обратил внимание, что в деревнях у людей не было запоров (засовов — ред.) – ни один из жителей этих деревень не знал ни одного закона. Вот если бы, по милости Божией, нам бы действительно удалось, апеллируя к этому духовному и нравственному компоненту человеческой природы, исправлять людей, в том числе и в непростых условиях, в которых они находятся в исправительных учреждениях, совместными усилиями и ваших сотрудников, и священнослужителей, — то, я думаю, можно было бы достичь хороших результатов. Но для этого, конечно, нужно большой путь совместно пройти", — отметил он.

Оценивая уровень взаимодействия между Церковью и федеральной службой, предстоятель РПЦ заметил, что здесь "за последние годы многое изменилось", однако "не все резервы еще исчерпаны".

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