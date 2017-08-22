Папа римский передал в дар патриарху Кириллу сувенир с виноградной лозой

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Папа римский Франциск передал патриарху Кириллу через госсекретаря Ватикана кардинала Пьетро Паролина сувенир, а предстоятель Русской церкви, в свою очередь, — икону и свою книгу о свободе и ответственности, сообщил журналистам председатель отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион по итогам встречи патриарха и кардинала.

Госсекретарь Ватикана с понедельника находится с официальным визитом в России. Встреча Паролина и предстоятеля РПЦ прошла во вторник в патриаршей резиденции в Даниловом монастыре.

"Состоялся обмен подарками. Папа передал патриарху сувенир, на котором изображена виноградная лоза, а патриарх передал кардиналу икону Пресвятой Богородицы, а также свою книгу на итальянском языке "Свобода и ответственность". Эта книга, которая вышла уже на многих языках и в которой говорится о христианском отношении к современным либеральным ценностям", — сказал митрополит Иларион.

Первая в истории встреча предстоятеля РПЦ и папы Римского состоялась в феврале 2016 года в Гаване.