Миротворческая роль УПЦ МП на Украине находит поддержку Ватикана

МОСКВА, 22 авг – РИА Новости. Миротворческая роль Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ МП) в украинском кризисе встречает понимание и поддержку со стороны Римско-Католической церкви, заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл на встрече с Госсекретарем Ватикана кардиналом Пьетро Паролином.

Госсекретарь Ватикана с понедельника находится с официальным визитом в России. Встреча Паролина с предстоятелем РПЦ прошла во вторник в патриаршей резиденции в Даниловом монастыре.

"Церковь не может играть никакой иной роли, кроме миротворческой, когда люди находятся в конфликте друг с другом. Конфликты не продолжаются вечно — они когда-то заканчиваются. И если все общественные силы вовлечены в конфликт, то кто же будет собирать камни?" — сказал патриарх.

По его словам, если Церковь прямо в конфликт не вовлекается и сохраняет миротворческий потенциал, то она может стать "важным фактором примирения людей".

"Эта принципиальная позиция нашей Церкви, по милости Божией, осуществляется Украинской православной церковью Московского патриархата в современной Украине, и очень многие люди с огромной признательностью относятся именно к миротворческой позиции Церкви. И мы с удовлетворением отмечаем близость позиций наших церквей по этому вопросу — по вопросу о роли церкви в конфликте на Украине", — отметил предстоятель РПЦ.

На митингах в начале апреля 2014 года жители Донецкой и Луганской областей Украины, не признавшие легитимность февральского госпереворота, провозгласили создание "народных республик". После проведенных в мае референдумов республики объявили о своем суверенитете, сформировали собственные органы власти, а в ноябре в ДНР и ЛНР прошли выборы глав республик и депутатов парламентов.

Киев ДНР и ЛНР не признает, считает подконтрольные властям республики территории оккупированными, а силы ополчения — террористическими.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

На Украине в настоящее время действует каноническая Украинская православная церковь (УПЦ МП), которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — Киевский патриархат (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ). При этом в УПЦ МП неоднократно сообщали о случаях притеснения священнослужителей и захватов православных храмов представителями УПЦ КП.