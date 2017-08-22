Госсекретарь Ватикана надеется на развитие отношений с РПЦ

МОСКВА, 22 авг — РИА Новости. Госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин выразил надежду, что его визит в Москву поможет в деле развития отношений между Русской православной и Римско-католической церквями.

"Перед моим визитом в Москву журналисты спрашивали меня, какими же будут дальнейшие шаги в наших связях? Что будет дальше? Я всегда отвечаю, что терпение является одной из христианских добродетелей… Но, конечно, я надеюсь, что мой визит в Москву станет маленьким кирпичом в движении к новым отношениям и поможет нам двигаться в этом направлении", — сказал Паролин на встрече с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Он также передал патриарху устное "братское приветствие" от Папы Римского Франциска, с которым, по его словам, он провёл встречу накануне своего отъезда в Москву.

Паролин прибыл в понедельник в Россию с официальным визитом по приглашению МИД РФ.

Согласно программе, обнародованной ранее Святым престолом, в течение трех дней кардинал планирует провести встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, министром иностранных дел Сергеем Лавровым, патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Также Паролин встретится с представителями российской католической общины.