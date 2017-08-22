Кабмин Латвии поддержал законопроект о запрете на ношение паранджи

РИГА, 22 авг – РИА Новости. Правительство Латвии поддержало во вторник проект закона о введении ограничений на ношение в общественных местах одежды, закрывающей лицо, сообщили РИА Новости в кабмине, уточнив, что это делается для того, чтобы "обеспечить существование сплоченного и гармоничного общества".

Разработанный министерством юстиции документ не запрещает каски для мотоциклистов, головные уборы, необходимые для исполнения служебных обязанностей, занятий спортом, участия в художественных и культурных мероприятиях, а также головные уборы, ношение которых обусловлено погодными условиями или состоянием здоровья.

При этом законопроект запрещает использование паранджи. Также ограничения не относятся к ношению подобной одежды в храмах, молельнях и других помещениях, где ведется религиозная деятельность.

Как сообщили в кабмине, законопроект принят для того, чтобы общение в обществе Латвии было открытым. "Цель закона – обеспечить существование сплоченного и гармоничного общества, открытое общение членов общества", — сказали в правительстве.

Законопроект еще должен рассмотреть и принять Сейм.