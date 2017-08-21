Татарстан получил сертификат о включении Успенского собора в список ЮНЕСКО

КАЗАНЬ, 21 авг — РИА Новости, Ирина Дурницына. Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова в понедельник вручила президенту Татарстана Рустаму Минниханову сертификат о включении Успенского собора и монастыря острова-града Свияжск в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Успенский собор, входящий в ансамбль Успенского монастыря XVI-XIX веков острова-града Свияжск, был включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО 9 июля решением 41-й сессии комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, прошедшей в польском Кракове. Успенский собор стал третьим объектом в Татарстане, включенным в список ЮНЕСКО. Первым был Казанский Кремль (2000 год), где расположены рядом православный собор и мусульманская мечеть, вторым — древний город Болгар (2014 год), где официально был принят ислам.
"Это подтверждает исключительную мировую ценность собора и монастыря, которые подлежат сохранению. Мы долго шли к тому, чтобы Болгар и Свияжск приобрели мировое признание… Это результат тщательной и плодотворной работы татарстанских, российских и международных специалистов в области археологии, градостроения, архитектуры, охраны культурного наследия, реставрации и консервации памятников", — сказал Минниханов на церемонии вручения сертификата.
Бокова напомнила, что решение о включении Успенского собора Свияжска в список было принято комитетом Всемирного наследия ЮНЕСКО несколько недель назад единодушно. По ее словам, значение Свияжска для Татарстана, Российской Федерации, с точки зрения ЮНЕСКО, гораздо больше, чем просто красивого места, речь идет о толерантности, прежде всего, религиозной, о диалоге между культурами. Включение Болгара и Свияжска в список Всемирного наследия, по мнению Боковой, является отражением видения руководства Татарстана идеи по сохранению многообразия культурного наследия.
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