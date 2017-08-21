Митрополит Иларион: обмена визитами между патриархом и папой не планируется

МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Визиты папы Римского Франциска в Россию или патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Ватикан в настоящее время не стоят на повестке дня Русской православной и Римско-католической церквей, подтвердил в интервью РИА Новости глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

"Пока такого рода обмены высокими визитами не планируются", — сказал митрополит.

Папа Римский ни разу в истории не посещал Россию. В 2016 году глава Римско-католической церкви впервые в истории встретился с предстоятелем Русской православной церкви.

Отвечая на вопрос о том, что он ждет от официального визита в Россию госсекретаря Ватикана кардинала Пьетро Паролина (21-23 августа), представитель РПЦ заметил, что "предстоит еще большой путь, чтобы воплотить в жизнь все то, что было намечено на исторической встрече папы и патриарха в Гаване". По словам митрополита Илариона, беседы с кардиналом Паролином будут посвящены прежде всего этому.

На просьбу оценить перспективы сохранения христианского присутствия в Сирии и Ираке в свете последних серьезных успехов правительственных войск этих стран, глава ОВЦС заявил, что в Русской церкви горячо желают восстановления мира на многострадальной сирийской земле. "Мы молимся об этом и делаем все от нас зависящее, чтобы это произошло. И мы должны сделать все для того, чтобы сохранить христианское присутствие в том регионе, где христианство зародилось", — сказал он.

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