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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Папа Римский призвал защищать и интегрировать мигрантов и беженцев

Сюжет:
Ситуация с беженцами в Европе (4566)
15:0721.08.2017
(обновлено: 15:17 21.08.2017)
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© AP Photo / L'Osservatore Romano/PoolПапа Римский Франциск во время омовения ног мигрантам в центре для беженцев . Архивное фотоПапа Римский Франциск во время омовения ног мигрантам в центре для беженцев . Архивное фото
© AP Photo / L'Osservatore Romano/Pool

ВАТИКАН, 21 авг – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск призвал всех людей доброй воли оказывать всестороннюю помощь мигрантам и беженцам в специальном послании, текст которого был обнародован в понедельник Святым престолом.

Папское послание по случаю предстоящего Всемирного дня мигранта и беженца, который будет отмечаться 14 января 2018 года, Франциск озаглавил: "Принимать, защищать, поощрять и интегрировать мигрантов и беженцев".

Варшава. Архивное фото
© Fotolia / dziewul
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В этом документе он отметил, что ранее уже неоднократно высказывал серьезную озабоченность судьбой многочисленных людей, вынужденных покидать родные места из-за войн, преследований, стихийных бедствий и бедности. По словам понтифика, этот феномен является "знаком времени". В послании подробно разъясняется, что глава Римско-католической церкви подразумевает под каждым из четырех понятий, использованных в его названии.

Так, "принимать", по его мнению, означает "прежде всего, дать мигрантам и беженцам более широкие возможности для надежного и легального въезда" в страны, куда они направляются. В этой связи он предлагает принять меры по упрощению выдачи въездных виз по гуманитарным мотивам и для воссоединения семей, а также ввести специальные визы для людей, бегущих из-за конфликтов в соседние страны. В этой связи папа также предложил расширить практику использования гуманитарных коридоров.

Мигранты ждут эвакуации в Средиземном море. Архивное фото
© AP Photo / Santi Palacios
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Говоря о значении слова "защищать", Франциск пояснил, что имеет в виду "целый ряд акций по защите прав и достоинства мигрантов и беженцев, независимо от их миграционного статуса", в том числе, предоставление им свободы передвижения в рамках принимающей страны, а также обеспечение возможности трудиться и доступа к системам пенсионного обеспечения и медицинского обслуживания. В документе говорится, что за всеми детьми мигрантов должно признаваться гражданство той страны, где они родились.

Под "поощрением" мигрантов папа Римский подразумевает создание условий для их реализации за пределами родины в качестве личностей во всех измерениях, включая религиозное. В частности, он призвал оказывать им помощь в овладении иностранными языками, способствовать воссоединению семей и окружать особой заботой несовершеннолетних беженцев.

Германия. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Наумов
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Объясняя смысл слова "интегрировать", Франциск сделал акцент на "возможности межкультурного обогащения", указав, что интеграция не является ассимиляцией. По его мнению, речь идет о длительном процессе, позволяющем формировать новые общества и новые культуры. Для ускорения этого процесса следует освободить предоставление гражданства мигрантам от экономических, лингвистических и прочих препон, указывается в послании.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и острыми экономическими проблемами в странах Африки и Ближнего Востока. В конце июля Международная организация по миграции (IOM) сообщила, что число мигрантов, прибывших с начала этого года морским путем в Европу, уже превысило 111 тысяч человек.

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Религия и мировоззрение
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