Папа Римский призвал защищать и интегрировать мигрантов и беженцев

ВАТИКАН, 21 авг – РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск призвал всех людей доброй воли оказывать всестороннюю помощь мигрантам и беженцам в специальном послании, текст которого был обнародован в понедельник Святым престолом.
Папское послание по случаю предстоящего Всемирного дня мигранта и беженца, который будет отмечаться 14 января 2018 года, Франциск озаглавил: "Принимать, защищать, поощрять и интегрировать мигрантов и беженцев".
Так, "принимать", по его мнению, означает "прежде всего, дать мигрантам и беженцам более широкие возможности для надежного и легального въезда" в страны, куда они направляются. В этой связи он предлагает принять меры по упрощению выдачи въездных виз по гуманитарным мотивам и для воссоединения семей, а также ввести специальные визы для людей, бегущих из-за конфликтов в соседние страны. В этой связи папа также предложил расширить практику использования гуманитарных коридоров.
Под "поощрением" мигрантов папа Римский подразумевает создание условий для их реализации за пределами родины в качестве личностей во всех измерениях, включая религиозное. В частности, он призвал оказывать им помощь в овладении иностранными языками, способствовать воссоединению семей и окружать особой заботой несовершеннолетних беженцев.
Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и острыми экономическими проблемами в странах Африки и Ближнего Востока. В конце июля Международная организация по миграции (IOM) сообщила, что число мигрантов, прибывших с начала этого года морским путем в Европу, уже превысило 111 тысяч человек.