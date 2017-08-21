Кардинал Паролин и митрополит Иларион обсудили ситуацию в Сирии и Украине

МОСКВА, 21 авг – РИА Новости. Глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион и госсекретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин обсудили в понедельник в Москве вопросы двустороннего взаимодействия двух Церквей, сообщил РИА Новости секретарь по межхристианским отношениям ОВЦС иеромонах Стефан (Игумнов).

Паролин прибыл в понедельник в Россию с официальным визитом, который проходит по приглашению МИД РФ.

"Сегодня состоялась первая встреча в рамках визита. Кардинал Паролин посетил Отдел внешних церковных связей Московского патриархата и провел переговоры с его председателем – митрополитом Волоколамским Иларионом. Стороны обсудили повестку двустороннего взаимодействия между Римско-Католической церковью и Русской православной церковью, особо отметив успех и значимость для развития двусторонних отношений состоявшегося недавно принесения в Россию части мощей святителя чудотворца Николая из города Бари", — сказал иеромонах Стефан (Игумнов).

Мощи Николая Чудотворца в этом году впервые за 930 лет вывезли из города Бари в Россию. В Москву святыня прибыла 21 мая, где находилась в храме Христа Спасителя. Спустя 52 дня — 13 июля — мощи перенесли в Александро-Невскую лавру Санкт-Петербурга. За все время нахождения мощей в России им поклонились почти 2,5 миллиона паломников.

По словам Игумнова, среди других тем, которые обсуждались на встрече, "особое внимание было уделено важнейшему для обеих сторон вопросу положения христиан на Ближнем Востоке и в других регионах мира, где они терпят гонения, а также ситуации на Украине".

Согласно программе, обнародованной ранее Святым престолом, в течение трех дней кардинал планирует провести встречи с президентом РФ Владимиром Путиным, министром иностранных дел Сергеем Лавровым, патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Также Паролин встретится с представителями российской католической общины.